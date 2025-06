Rezultate finale Bacalaureat 2025 Olt. Rata de promovare a crescut. Contestația i-a adus unui candidat 2,55 puncte în plus

Rata de promovare la examenul de Bacalaureat a crescut în județul Olt, după contestații. Din cele aproape 700 note contestate, în peste 200 cazuri nota finală a fost mai mică. Cea mai mare diferență între nota inițială și cea finală a fost de 2,55 puncte.

Rata de succes la Bacalaureat 2025 a ajuns, în județul Olt, la 68,76% după rezolvarea contestațiilor, de la 66,1%. Rezultatul rămâne însă în continuare sub media națională (76,5%) și sub rezultatul de anul trecut, când de asemenea media județeană s-a situat sub cea națională.

În județul Olt au fost depuse 683 contestații, cele mai multe la Limba și literatura română - 296 contestații. Din cele 296 contestații la Limba română, 194 au adus note mai mari după rezolvarea contestațiilor, 96 - note mai mici, iar în doar șase cazuri nota a rămas neschimbată. La Istorie, din cele 109 contestații au fost soluționate favorabil candidaților 75, în 30 de cazuri nota a căzut, iar în 10 cazuri nota a rămas la fel. În cazul probei la alegere, cele 168 contestații au adus: note mai mari - 102, note mai mici - 56, iar 10 note au rămas la fel.

80 de candidați cu note peste 5 au obținut notă sub acest prag după contestații

Cea mai mare diferență în plus a înregistrat-o un candidat care a contestat nota de la Sociologie (au fost patru contestații depuse la Sociologie), acesta obținând o notă cu 2,55 puncte mai mare. Cea mai mare diferență în minus este de 1,35 puncte și a fost înregistrată la Limba și literatura română. 80 de candidați cu note peste 5 care au formulat contestații și au sperat la note mai mari sunt acum și mai supărați, pentru că nota finală este mai mică de 5. Pe de altă parte, doar 14 candidați cu note sub 5 care au formulat contestații au fost notați, la final, cu note peste 5.

În județul Olt s-au înscris pentru a susține examenul de Bacalaureat 2025, sesiunea iunie, 1.822 de candidați. 55 nu s-au mai prezentat la probe, iar la final, din cei 550 candidați respinși, 468 au obținut cel puțin nota 5 la fiecare dintre probe, nu însă și media 6. Rata de promovare este de 74,79% la promoția curentă și de doar 31,85% la promoțiile anterioare (din promoțiile anterioare s-au înscris 275 candidați, 79 reușind să promoveze). În tabelul de mai jos regăsiți ierarhia liceelor, conform datelor furnizate de IȘJ Olt, după publicarea rezultatelor finale.

În Olt un liceu are rată de promovare 0% (Liceul „Ion Popescu Cilieni” din Cilieni, cu un singur candidat, care nu a reușit să promoveze), iar alte două licee tehnologice au rată de promovare de 100%, acestea având fiecare câte un candidat în examen.