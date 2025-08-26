Ambasadorul României în SUA explică situația Visa Waiver: includerea României rămâne incertă, deși s-au înregistrat progrese

Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, a declarat că, deşi s-au făcut progrese importante pentru includerea României în programul Visa Waiver, nu există certitudini privind rezultatul final.

Prezent la Bucureşti, la Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române, ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, a declarat marți, 26 august, că autoritățile de la București colaborează îndeaproape cu Departamentul de Securitate Internă și cu alte agenții americane pentru a facilita reintrarea țării noastre în Programul Visa Waiver. oficialul român avertizează însă că, deși s-au înregistrat pași semnificativi, nu există nicio garanție că România va fi reacceptată în program într-un viitor apropiat.

„Lucrăm acum cu Departamentul de Securitate Internă și cu alte agenții de aplicare a legii din Statele Unite pentru a facilita această tentativă a României de a reintra în Programul Visa Waiver și credem că s-au parcurs pași importanți față de luna mai, când a venit această decizie. Evident, nu există nicio garanție că România va reintra în program cât de curând, dar credem că avem o șansă foarte bună și un dialog foarte bun și cu Casa Albă și cu Departamentul de Stat, pentru că ceea ce propune România în acest moment Statelor Unite este cel mai extins parteneriat privind protecția frontierelor și cooperare în domeniul securității dintre toate statele participante până acest moment în Programul Visa Waiver, adică cele 42 de state, ceea ce înseamnă că România este cu mult deasupra altor state ca standard în acest domeniu”, a explicat ambasadorul, prezent la București la Reuniunea Anuală a Diplomației Române.

În același timp, Andrei Muraru a ținut să precizeze că decizia privind excluderea României din program nu are legătură cu evenimentele politice interne, cum ar fi anularea alegerilor din 6 decembrie 2024.

„Există evaluări și percepții care pot conduce la această idee, dar niciun oficial american, nici în discuțiile pe care le-am avut în spatele ușilor închise, și în spațiul public, nu a asociat cele două evenimente, anularea alegerilor din 6 decembrie anul trecut cu excluderea României din Programul Visa Waiver”, a adăugat ambasadorul român.

El a subliniat, de asemenea, că, în afară de comunicatul succint emis de Departamentul pentru Securitate Internă la începutul lunii mai, autoritățile americane nu au oferit alte explicații oficiale în legătură cu excluderea României din programul Visa Waiver.

„În afară de comunicatul foarte scurt pe care l-a emis Departamentul pentru Securitate Internă la începutul lunii mai, nu există alte explicații, nici legate de imigrația ilegală, pentru că România a avut întotdeauna tradițional o cifră foarte scăzută”, a mai spus Andrei Muraru.

Vă reamintim faptul că pe 2 mai, guvernul american a anunţat că retrage România din Programul Visa Waiver, care permite călătoriile fără viză în Statele Unite.