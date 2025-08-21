search
Joi, 21 August 2025
MAE: „Ambasada României la Washington poartă un dialog permanent cu Departamentul de Stat al SUA, inclusiv privind Visa Waiver”. Ministerul acuză „manipulări speculative”

Ministerul Afacerilor Externe a reacționat, joi seară, la „apariția în presă a unor afirmații eronate și manipulări speculative cu privire la relația România - SUA” și subliniază că există un dialog permanent inclusiv în privința Programului Visa Waiver.

Oana Țoiu a primit o delegație AmCham. FOTO Facebook MAE
Oana Țoiu a primit o delegație AmCham. FOTO Facebook MAE

„Ambasada României la Washington poartă un dialog permanent cu Departamentul de Stat și alte instituții federale SUA, în vederea avansării proiectelor comune de consolidare a Parteneriatului Strategic. Contrar celor vehiculate în postări online virale și în articole tendențioase, întâlnirea semnalată, cu subsecretarul de stat pentru afaceri politice din cadrul Departamentului de Stat, face parte din acest dialog regulat și a fost solicitată de Ambasadă”, precizează MAE.

 În același comunicat, Ministerul Afacerilor Externe subliniază că „discuția a vizat proiecte în derulare din domeniul apărării și energiei, precum și posibilitățile de avansare a obiectivului României de includere în Programul Visa Waiver”.

Amintim că deputatul AUR, Dan Tănasă, a taxat-o, săptămâna aceasta, pe ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, după ce aceasta l-a numit în mod repetat „Vladimir” pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Tănasă a afirmat că gafele Oanei Țoiu fac parte dintr-un nou episod „din şirul nesfârşit de umilinţe la care actuala guvernare supune România” și și-a exprimat îngrijorarea cu privire la perspectivele privind Programul Visa Waiver

„Ministrul de externe minte zilnic poporul cu poveşti frumoase despre Visa Waiver şi despre <influenţa> României în negocieri, iar când iese public se face de râs în faţa întregii ţări. Acesta este nivelul de profesionalism pe care îl oferă coaliţia <pro-europeană>: o diplomaţie de bâlci, care decredibilizează România şi o transformă în bătaia de joc a partenerilor internaţionali”, a spus Tanasă.

Deputatul AUR susține că Oana Ţoiu „este un pericol pentru imaginea României”.

Aprecieri pentru eforturile  AmCham în sprijinul includerii României în Programul Visa Waiver

Ministrul Afacerilor Externe Oana Țoiu a primit joi, 21 august 2025, o delegație formată din membri ai Camerei de Comerț Americane în România (AmCham Romania). 

„Subiectele abordate în cadrul discuției au inclus dezvoltarea dimensiunii economice și comerciale a Parteneriatului Strategic România-SUA, sprijinul AmCham pentru includerea României în programul Visa Waiver, organizarea celei de-a IV-a ediții a Forumului Economic România-SUA și demersurile comune de promovare a obiectivului aderării României la OCDE”, preciza un comunicat anterior al MAE.

Oana Țoiu a transmis aprecieri pentru eforturile realizate și în curs ale AmCham în sprijinul includerii României în Programul Visa Waiver și pentru colaborarea foarte bună cu echipa MAE care pregătește accederea țării noastre la OCDE, nota MAE, joi, pe Facebook. 

