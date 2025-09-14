„Am ajuns să circulăm pe trotuar cu mașina”. S-a reaprins discuția despre parcările abuzive și lipsa de reacție a Poliției Locale

Un scurt video postat online, în care un bărbat în vârstă nu are loc să treacă pe trotuar din cauza mașinilor parcate, a generat zeci de comentarii și sute de reacții pe Reddit. Dincolo de ironii, utilizatorii au transformat filmarea într-o dezbatere serioasă despre lege, responsabilitatea Poliției Locale și ostilitatea orașelor românești față de pietoni.

Mai mulți participanți la discuție au invocat legislația rutieră. De pildă, unul dintre aceștia a citat din Codul Rutier: „Este interzisă ocuparea trotuarelor cu vehicule imobilizate, iar când aceasta este permisă, conform indicatoarelor sau marcajelor, lățimea minimă a trotuarului lăsat la dispoziția pietonilor trebuie să fie de cel puțin un metru.”

Alții au completat că, în realitate, regula e chiar mai strictă: parcarea pe trotuar este interzisă „punct”, iar semnalizarea care permite excepții este extrem de rară. „În filmare, tot trotuarul are un metru lățime, deci nu are cum să existe un semn de parcare permisă acolo”, a explicat un alt utilizator.

Pietonii, blocați de mașini „cu sens unic” pe trotuar

Dincolo de articolele de lege, oamenii au relatat experiențe personale. Un user a povestit cum, plimbându-se alături de mama sa, care se află în cărucior cu rotile, a fost obligat să aștepte în timp ce două mașini se blocau reciproc… pe trotuar. „Când a văzut că filmez scena ridicolă, unul dintre șoferi mi-a strigat că e sens unic pe direcția lui (pe trotuar, da?) și el are dreptul să treacă.”

„Doar dacă bunicul ăla avea o urgență, acele mașini ar fi fost acolo ca să îl ducă la spital”, a glumit altcineva.

Poliția, între răspunsuri birocratice și lipsă de reacție

Frustrarea cea mai mare a utilizatorilor a vizat însă lipsa de reacție a autorităților. Unul dintre aceștia a povestit cum a reclamat o mașină parcată ilegal, iar răspunsul oficial primit a fost: „suntem în curs de identificare a conducătorului auto în vederea sancționării.” A doua zi, o altă mașină era parcată în același loc.

„Cea mai proastă lege, să stai să identifici șoferul. Amendează proprietarul mașinii și gata”, a concluzionat alt participant la discuție.

Un biciclist a completat, din propria-i experiență: „Am făcut o sesizare prin aplicația ESAR pentru un șofer care m-a depășit la doar câțiva centimetri. Statusul a rămas neschimbat o lună întreagă, apoi a apărut „sesizare soluționată”, dar fără să scrie ce măsuri s-au luat. Am trimis și un email, dar nu am primit niciun răspuns.”

Când cetățenii își fac singuri dreptate

Lipsa de eficiență a sancțiunilor îi determină pe unii oameni să acționeze pe cont propriu. „Dacă poliția refuză să aplice legea, cetățenii sunt datori să o facă. Din punctul meu de vedere, e fair game să le iei oglinzile”, a mai scris cineva.

Altul a relatat o soluție extremă: „După sesizări ignorate, am trecut cu căruciorul celui mic pe toată mașina. Oricum, cine parchează așa arată că nu îi pasă de mașina sa.”

Problema nu este una izolată, atrag atenția utilizatorii. „(...) Mașinile sunt gazdele iar pietonii se strecoară pe lângă ele”, a rezumat cineva.

Un alt comentariu a ironizat chiar și modul în care agenții de poliție justifică situația: „Un agent mi-a spus că indicatorul reprezintă zona pietonală. L-am întrebat ipotetic: „ce caută mașina în zona pietonală?” și insista că sunt regulamentar parcate.”

De la petiții online la soluții concrete

Unii utilizatori au cerut montarea de stâlpi anti-parcare și sesizări repetate către primării. „După 2-3 mailuri cu număr de înregistrare, am văzut că le-a venit mintea la cap în zona mea”, a relatat un alt user.

Alții rămân sceptici: „Am cerut instalarea sistemelor anti-parcare în fiecare lună. Mi s-a răspuns cu apeluri pasiv-agresive și tentative puerile de intimidare. În final, au spus că au sancționat agentul, tot pe banii mei.”

Dezbaterea arată o realitate tot mai greu de ignorat: legislația există, dar aplicarea este firavă și incoerentă. Comunitatea online transmite un mesaj clar: trotuarele nu sunt parcări, iar lipsa de reacție a autorităților face ca problema să devină una de siguranță publică și de respect elementar față de pietoni.