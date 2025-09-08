Șoferul unei mașini de curse de tip Formula 1, arestat după 6 ani de apariții pe autostradă. Poliția l-a putut identifica abia acum

Șoferul unei mașini de curse de tip Formula 1 a fost arestat în sfârșit de poliția cehă, după ce în 2019 le-a scăpat printre degete, iar ancheta nu a putut continua. Bolidul roșu, decorat cu sigla Ferrari, a fost urmărit până la o proprietate din satul Buk, la aproximativ 60 km sud-vest de Praga, după ce ultima apariție a fost semnalată autorităților.

Duminică dimineață, un videoclip a surprins mașina circulând pe autostrada D4 și oprindu-se pentru a alimenta cu benzină, scrie BBC News.

Șoferul, un bărbat de 51 de ani, a fost arestat la domiciliul său și reținut după ce a refuzat inițial să coboare din vehicul.

Imaginile video arătau bărbatul stând în mașină în fața garajului, certându-se cu polițiștii și susținând că aceștia îi încălcau proprietatea privată. În cele din urmă, el a cedat și a fost dus la secția de poliție pentru interogatoriu, purtând în continuare costumul roșu de pilot și casca. La sosirea la secție, șoferul a refuzat să răspundă la întrebări.

Fiul bărbatului a declarat presei locale că locuința familiei a fost înconjurată de zeci de mașini de poliție și un elicopter, calificând reacția drept disproporționată „la o presupusă încălcare a regulilor de circulație”. El a explicat că poliția ar fi observat remorcarea unei mașini de Formula 1 despre care susțineau că ar fi circulat cu viteză excesivă pe autostradă – incident despre care familia spune că nu știa nimic.

Poliția a încercat să discute cu șoferul-fantomă încă din 2019, când au început să apară imagini și videoclipuri cu mașina pe autostradă. La acea vreme, proprietarul a negat că ar fi condus vreodată pe autostradă. Din cauza faptului că șoferul purta cască, nu a putut fi identificat, iar ancheta nu a putut continua.

Deși vehiculul a fost descris frecvent drept un Ferrari de Formula 1, site-ul auto.cz precizează că este de fapt un Dallara GP2/08, mașină de curse dezvoltată pentru seria GP2, calificare pentru Formula 1, redenumită ulterior Campionatul FIA de Formula 2.

Proprietarul riscă acum o amendă pentru conducerea unui vehicul pe autostradă fără faruri, indicatoare sau plăcuțe de înmatriculare, iar permisul său de conducere ar putea fi suspendat de oamenii legii.