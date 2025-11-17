Ajutor financiar pentru încălzire: cine poate beneficia și cum se calculează sumele

Persoanele și familiile cu venituri mici pot solicita sprijin financiar pentru încălzirea locuinței, iar cererile se primesc până pe 20 noiembrie, anunță Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Potrivit ANPIS, cererile și declarațiile pe propria răspundere trebuie depuse la primăria localității în care se află locuința solicitantului. Formularele pot fi descărcate de pe site-urile primăriilor, ale agențiilor județene de plăți și inspecție socială sau de pe site-ul ANPIS.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în perioada 1 noiembrie 2025 - 31 martie 2026, iar suplimentul pentru energie se oferă lunar, pe tot parcursul anului.

Condiții de eligibilitate

Sprijinul financiar este destinat exclusiv persoanelor care îndeplinesc condițiile de eligibilitate. Astfel, venitul mediu net trebuie să fie de până la 1.386 lei pe membru în cazul familiilor și cel mult 2.053 lei pentru persoanele singure.

Plata ajutoarelor este realizată de ANPIS, prin agențiile teritoriale. Pentru energia termică, gazele naturale și energia electrică, sumele sunt virate direct furnizorilor și se scad din facturi. În cazul combustibililor solizi sau petrolieri, banii aferenți sezonului rece se plătesc integral în luna decembrie sau proporțional, dacă cererea este depusă mai târziu.

Cuantumul ajutorului

Suma acordată depinde de venit și de tipul de încălzire:

Energie termică centralizată: până la 100% compensație dacă venitul este sub 200 lei/persoană, reducându-se gradual la 10% la plafonul maxim.

Gaze naturale: între 25 și 250 lei/lună.

Energie electrică: până la 500 lei/lună.

Combustibili solizi: între 100 și 320 lei/lună.

Pentru veniturile sub 200 lei/persoană, compensația este integrală; între 200 și 440 lei, aceasta se acordă în proporție de 80-90%, iar pentru venituri mai mari, procentul scade treptat.