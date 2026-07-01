Adio, cosmetice ieftine din Asia? Noua taxă UE care le lovește direct pe fanele K-Beauty a declanșat revolta pe Reddit

O nouă taxă vamală introdusă de Uniunea Europeană pentru coletele mici venite din afara blocului comunitar a stârnit îngrijorare în rândul pasionaților de produse asiatice de skincare. Pe Reddit, utilizatorii discută deja despre costuri suplimentare, comenzi făcute pe ultima sută de metri și posibile alternative în magazinele europene.

„Cum vom mai putea cumpăra produse de beauty asiatice în Uniunea Europeană, începând din iulie?”, întreabă o utilizatoare pe comunitatea r/AsianBeauty de pe Reddit, unde noua taxă vamală a declanșat sute de reacții.

De la 1 iulie 2026, Uniunea Europeană va aplica o taxă vamală de 3 euro pentru coletele cu valoare de până la 150 de euro, comandate din afara UE. Măsura schimbă regulile pentru cumpărătorii care obișnuiau să comande produse de skincare sau machiaj din Asia, de pe platforme precum YesStyle, Stylevana sau Olive Young.

Pentru consumatorii din România, impactul va depinde de modul în care produsele sunt încadrate la vamă și de politica fiecărui comerciant. Taxa nu se aplică pur și simplu o singură dată pe colet, ci în funcție de clasificarea tarifară a produselor. Asta înseamnă că o comandă cu mai multe tipuri de produse poate ajunge să coste mai mult decât se așteaptă cumpărătorul.

„Cei care foloseam regula de 150 de euro sau mai puțin pentru a face stocuri de produse diferite, de pe site-uri precum YesStyle sau Stylevana, vom ajunge acum să plătim taxe pentru fiecare produs diferit. Dacă iei două creme de protecție solară identice, plătești o singură dată, dar dacă iei două produse diferite, poți plăti de două ori”,” a scris o utilizatoare.

„Tot e mai ieftin decât în magazinele europene”

Produsele coreene și japoneze de îngrijire a pielii au devenit extrem de populare în Europa în ultimii ani, mai ales datorită prețurilor mai mici, formulelor blânde și produselor de protecție solară considerate mai plăcute la purtare decât multe variante europene.

Pe Reddit, mulți utilizatori spun că, și cu noile taxe, comenzile directe din Asia ar putea rămâne mai avantajoase decât achizițiile din magazinele europene specializate.

„Tot este mai ieftin decât să cumperi din magazinele K-Beauty din UE, unde prețurile sunt duble”, a scris cineva.

O utilizatoare a spus că nu intenționează să renunțe complet la comenzile din Asia: „Taxa de 3 euro este un preț mic de plătit, după părerea mea. Produsele K-Beauty găsite în UE sunt, de obicei, de două sau trei ori mai scumpe”.

Pentru alții, problema nu este doar taxa în sine, ci lipsa de predictibilitate. O comandă care pare avantajoasă la checkout poate ajunge mai scumpă la livrare, dacă se adaugă taxe de procesare sau costuri administrative percepute de poștă ori de curier.

„Vor exista taxe administrative percepute de serviciul poștal local, iar UE plănuiește să introducă și o taxă de manipulare de 2 euro în toamna lui 2026”, a scris un utilizator.

Confuzie în jurul modului în care vor fi calculate taxele

Unul dintre cele mai dezbătute subiecte pe Reddit este modul în care vor fi încadrate produsele la vamă. Mulți utilizatori încearcă să afle dacă taxa de 3 euro se va aplica pentru fiecare produs din comandă sau pentru fiecare categorie tarifară în care sunt încadrate produsele.

„Taxele vor fi aplicate pe baza listei TARIC. Este destul de detaliată, dar chiar și dacă plătesc noile taxe vamale, mai ales când sunt reduceri, pentru mine tot este mai ieftin să cumpăr de pe YesStyle”, a scris un utilizator.

Alții spun că, în cazul produselor de îngrijire a pielii, este posibil ca mai multe produse să fie încadrate în aceeași categorie tarifară.

„Nu cred că vei plăti 3 euro plus 3 euro pentru două creme de protecție solară, pentru că toate produsele de acest tip au același cod TARIC. Din ce văd, produsele pentru buze sunt sub un cod diferit, cele pentru ochi au alt cod, iar pudrele sunt încadrate separat.”

Aceeași interpretare apare și în alte comentarii: „Cel puțin pentru produsele de îngrijire a pielii, categoria 33049900 pare să acopere o gamă largă de creme de față, seruri, produse de curățare și creme de protecție solară. Cred că toate produsele din această categorie vor genera o singură taxă de 3 euro, nu taxe separate.”

În schimb, utilizatorii spun că situația ar putea fi mai complicată în cazul produselor de machiaj sau al celor cu utilizări multiple.

„Înțeleg cum ar putea deveni mai complicat cu produsele de machiaj, de exemplu cele pentru buze și cele pentru ochi, care sunt categorii separate, sau cu produsele cu beneficii multiple, cum ar fi un balsam de buze colorat cu protecție solară,” punctează cineva,

Comenzi făcute înainte de termen

În ultimele zile, mulți utilizatori au spus că s-au grăbit să plaseze comenzi înainte de 1 iulie, în speranța că vor evita noile taxe. Totuși, nimeni nu pare să știe cu certitudine ce dată va fi luată în calcul: cea a plasării comenzii, a expedierii coletului, a intrării acestuia în Uniunea Europeană sau a procesării vamale în țara de destinație.

„Am plasat o comandă acum câteva zile pe YesStyle și abia a fost expediată”, a scris cineva, adăugând un emoji trist.

Răspunsul primit de la alt utilizator a fost prudent: „Din păcate, da, cel puțin în teorie, ar trebui să conteze data la care coletul intră în UE, nu ziua în care ai făcut comanda pe site. Nu este clar dacă asta înseamnă data la care aterizează avionul sau data la care coletul este procesat efectiv prin vamă. Nici nu știm cum vor gestiona fiecare țară aceste reguli noi”.

Altcineva a povestit că a făcut două comenzi consistente înainte să-și dea seama de schimbare: „Pentru că am uitat complet de noile taxe de import, am plasat o comandă acum aproximativ o săptămână atât pe YesStyle, cât și pe Stylevana. Și nu au fost comenzi mici”.

Ce spun comercianții

Unul dintre cele mai populare comentarii din discuție este răspunsul primit de un utilizator de la Stylevana. Compania ar fi transmis că schimbările nu ar trebui să afecteze experiența de cumpărare.

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„Vrem să vă asigurăm că aceste schimbări nu vă vor afecta experiența de cumpărare alături de noi. La Stylevana, ne-am actualizat deja complet rețelele logistice pentru a gestiona fără probleme noile reguli de conformitate”, se arată în mesajul citat pe Reddit.

În același răspuns, compania susține că prețul afișat la checkout ar urma să fie final: „Prețul total pe care îl vedeți și îl plătiți la finalizarea comenzii este prețul final. Stylevana acoperă integral procesele de import și cerințele vamale”.

Totuși, utilizatorii rămân prudenți până când vor primi efectiv coletele după intrarea în vigoare a regulilor. Unii spun că Stylevana obișnuia deja să trimită produsele prin rute logistice europene, ceea ce făcea ca taxele să fie mai puțin vizibile pentru client.

„Am comandat atât de pe YesStyle, cât și de pe Stylevana, iar pe colet era mereu ștampilă dintr-o țară UE. Le redirecționează către o țară din UE, astfel încât clienții să nu plătească taxe vamale suplimentare. Ultima mea comandă, primită în iunie, a venit din Belgia, iar eu sunt în Suedia”, a scris cineva.

Alt utilizator a atras însă atenția că o rută printr-o țară europeană nu înseamnă neapărat existența unui depozit în UE: „Asta nu înseamnă neapărat că au un depozit aici, ci doar că transportul trece prin Olanda înainte să plece către alte țări europene”.

Depozitele europene, soluția cerută de cumpărători

Mulți utilizatori cred că soluția reală ar fi ca marile platforme asiatice să aibă depozite în Uniunea Europeană. În acest fel, comenzile ar fi livrate din interiorul UE, fără ca fiecare client să se confrunte individual cu taxe vamale sau costuri de procesare.

„YesStyle și Stylevana ar trebui să aibă depozite în UE pentru a-i ajuta pe consumatori”, a punctat cineva.

O altă persoană a adăugat: „De aceea depozitele în UE ar face o diferență uriașă. Taxele suplimentare pentru fiecare produs diferit omoară tot avantajul de a face stocuri”.

În discuție a fost menționat și Joybuy, o platformă folosită de unii cumpărători din Germania pentru produse asiatice. Un utilizator a spus că principalul avantaj este livrarea locală: „Pentru mine, cel mai important lucru este că depozitul este chiar aici, în Germania. Fără TVA suplimentar, fără taxele UE de 3 euro care încep în iulie și fără costuri de livrare expres pentru comenzile de peste 20 de euro”.

Totuși, unii utilizatori spun că prețurile din magazinele europene sunt mai mari, iar stocurile sunt limitate. „Deși par să aibă o gamă ok de produse asiatice de beauty și prețuri bune, multe sunt aproape mereu epuizate”, a scris cineva.

Produsele de protecție solară, marea miză

În centrul discuției se află produsele de protecție solară. Pentru mulți consumatori europeni, cremele solare coreene sau japoneze sunt greu de înlocuit, deoarece au texturi mai lejere, nu lasă urme albe și sunt mai ușor de integrat în rutina zilnică, după cum susțin ei.

„Această schimbare lovește consumatorul obișnuit, iar eu îmi bazez mare parte din rutina de beauty pe aceste produse, în special pe crema de protecție solară”, a scris utilizatorul care a deschis discuția.

Alt comentariu rezumă frustrarea multor cumpărători: „Costul transportului meu este deja de 30 de euro și sunt studentă, dar nu pot trăi fără cremă de protecție solară. Iar cremele cu protecție solară europene de calitate sunt foarte scumpe”.

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Pentru cumpărători, problema nu este doar prețul, ci și riscul de a încerca produse noi. Dacă fiecare produs diferit poate adăuga costuri, consumatorii ar putea fi mai reticenți să testeze formule noi.

„Asta înseamnă că voi fi mai reticentă să încerc produse noi, pentru că riscul financiar devine mai mare. Probabil vom fi taxați cu 3 euro și pentru fiecare cadou gratuit inclus în colet, dacă apare ca produs separat pe factură. Chiar nu vreau să plătesc 3 euro pentru o mostră minusculă de cremă hidratantă sau ser”, a mai zis cineva.

Ce înseamnă noile reguli pentru cumpărătorii din România

Deși dezbaterea de pe Reddit este concentrată pe produsele K-Beauty, noile reguli nu vizează doar cosmeticele asiatice. Taxa se aplică coletelor cu valoare de până la 150 de euro expediate din afara Uniunii Europene, indiferent de tipul produselor comandate.

Pentru cumpărătorii din România, costul final al unei comenzi nu va depinde doar de valoarea acesteia, ci și de tipurile de produse aflate în colet.

Experții EY România au explicat recent pentru Adevărul că noua taxă europeană nu se aplică o singură dată pentru întregul colet, ci pentru fiecare categorie tarifară distinctă de produse.

„Relevant este că această taxă nu se aplică o singură dată per colet, ci per categorie distinctă de produs identificată prin subîncadrarea tarifară. Astfel, dacă un colet conține o bluză din mătase și două bluze din lână, pachetul include două categorii tarifare diferite, iar taxa datorată ajunge la 6 euro, nu la 3 euro”, au explicat specialiștii.

Potrivit acestora, suma plătită în plus poate depinde și de modul în care sunt încadrate produsele la vamă, de declarația făcută de comerciant, de cine suportă taxa și de eventualele comisioane percepute de operatorul poștal sau de firma de curierat.

În plus, cumpărătorii trebuie să fie atenți și la locul din care este expediată efectiv comanda. Un magazin cu site dedicat pieței europene nu înseamnă automat că produsele sunt livrate dintr-un depozit aflat în Uniunea Europeană.

Până când primele colete expediate după 1 iulie vor ajunge la destinatari, multe întrebări rămân fără un răspuns clar. „Vom vedea cât de rău va fi. Tocmai am făcut o comandă mare pe YesStyle”, a mai scris un utilizator pe Reddit.

Comunitatea K-Beauty este doar una dintre primele care discută intens despre impactul noilor reguli. În practică, acestea îi vor afecta pe toți consumatorii care comandă produse din afara Uniunii Europene, fie că este vorba despre cosmetice, haine, accesorii sau alte bunuri.