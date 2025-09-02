Actorul american Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, a venit la București la invitația cunoscutului promotor Eduard Irimia. Deși vizita a durat doar o zi, a fost suficient încât să își facă o părere despre țara noastră.

Actorul american a avut o zi plină la București, de care a profitat din plin. Printre vizitele de pe agendă s-au numărat cele la Camera de Comerț, la Academia de film Buftea, dar și la un lanț de magazine. Peste tot a întâlnit români dornici să-i strângă mâna și să facă o poză cu el.

„Am mai fost în România de mai multe ori, dar niciodată nu am stat așa mult ca acum. Îmi place țara voastră, dar cel mai mult îmi plac oamenii de aici. Sunt atât de drăguți! Toată lumea e drăguță!”, a declarat actorul american.

Seara, actorul american a mers la National Golf & Country Club, unde a avut programat un cocktail cu presa și o cină americană de gală, pentru care cei 50 de invitați aleși pe sprânceană au trebuit să plătească 500 de euro.

„Am fost la Camera de Comerț unde am explicat proiectul I Succes de promovare a brandurilor românești la nivel global. Am avut palinca de la familia Zeta care deține o distilerie națională până la mezeluri românești de la Casa Râmniceană. Am avut apoi o serie de întâlniri cu antreprenori români care l-au primit pe Eric cu brațele deschise. Unii dintre ei i-au făcut cadouri. A fost foarte încântat. Pentru el a fost o zi dificilă pentru că am plecat la 5 dimineața de la Veneția și am ajuns aici la ora 11. Am avut o serie de activări, iar acum este pregătit să primească invitații și la cocktailul dedicat lui”, a spus și Eduard Irimia.

Din meniu nu au lipsit preparate precum o selecție de sushi by chef Slava, ficat de rață confiat cu dulceață de smochine, tataki de vită cu sos ponzu și trufe, mușchi de vită creekstone cu sos de vin roșu cu trufe și broccolini sote, pară poșată cu nuci caramelizate pe un pat de kataif, relatează Click!.

El a rămas plăcut impresionat atât de mâncare, cât și de oamenii din România.

„Oamenii, românii îmi plac. Nu am întâlnit niciodată mai mulți oameni calzi într-un singur loc, ca aici, în viața mea”, a adăugat actorul.

→ Imaginea 1/4: Eric Roberts s-a pozat cu fanele din România foto: Click!

Născut la 18 aprilie 1956 în Biloxi, Mississippi (SUA), Eric Roberts este un celebru actor american de teatru și film. Eric este fratele mai mare al Juliei Roberts și al Lisei Roberts Gillan. Actorul american, cu o carieră de aproape patru decenii și peste 700 de producții la activ, este cunoscut pentru rolurile sale din filme celebre precum: The Dark Knight (2008), The Expendables (2010) și Inherent Vice (2014).