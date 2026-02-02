Apă potabilă gratuită în Aeroportul Internațional „Henri Coandă”. Vor fi amplasate stații speciale în terminale

Pasagerii care tranzitează Aeroportul Internațional „Henri Coandă” beneficiază, începând de luni, 2 februarie 2026, de apă potabilă gratuită. Apa de la robinet în aeroport este declarată potabilă și microbiologic pură, urmând să fie pusă la dispoziția călătorilor și prin stații speciale amplasate în toate zonele terminalelor.

S-au demarat deja procedurile pentru instalarea a 14 stații de apă potabilă conectate la rețeaua aeroportului. Acestea vor fi dotate atât cu cișmele, cât și cu sisteme pentru umplerea sticlelor reutilizabile.

Stațiile vor fi amplasate atât în zonele publice, cât și în cele cu acces restricționat, inclusiv la porțile de îmbarcare din zona Plecări și la benzile de preluare a bagajelor din zona Sosiri.

Prima stație de apă urmează să fie montată chiar astăzi, în terminalul Plecări. De asemenea, în Aeroportul Băneasa vor fi instalate alte două stații de apă potabilă destinate pasagerilor.

„Trebuie să venim mereu în întâmpinarea nevoilor și solicitărilor pasagerilor. Aceasta a fost una dintre prioritățile mele și consider că Aeroportul Henri Coandă trebuie să se schimbe radical și să atingă standardele internaționale de confort și funcționalitate”, a precizat directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), Bogdan Mîndrescu.

În trecut, apa din aeroport a fost potabilă până în anul 2012

Apa din aeroport a fost potabilă până în anul 2012, când legislația privind parametrii de calitate a apei a fost modificată. Între timp, traficul aerian s-a dublat, iar accesul pasagerilor la apă potabilă a devenit o problemă stringentă.

„Am insistat pentru rezolvarea acestei situații chiar de când am preluat mandatul de director general CNAB, în urmă cu aproape 5 luni. În această scurtă perioadă, am reușit cu celeritate să realizăm toate intervențiile tehnice necesare, astfel încât de astăzi, 2 februarie, apa de la robinet din Aeroportul Henri Coandă este potabilă și microbiologic pură”, a mai declarat directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB).

Alimentarea cu apă potabilă a aeroportului se face prin foraje proprii de mare adâncime, apa fiind distribuită în terminale printr-o rețea de conducte cu o lungime de aproximativ 23 de kilometri.