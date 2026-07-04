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A plecat în Anglia să sape șanțuri, iar din banii câștigați și-a cumpărat o casă: „Mi-e dor de țara mea, dar copiii spun că aici e acasă”

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Plecat în 2016 fără să știe limba engleză, Sergiu Pruteanu, un moldovean stabilit în Marea Britanie, a reușit să își cumpere o casă din munca pe șantier și să își construiască o viață stabilă. Pasionat de agricultură, bărbatul a închiriat un teren la marginea orașului Northampton, unde cultivă roșii și castraveți pentru consumul propriu și visează să își dezvolte o mică afacere în viitor.

Sergiu Pruteanu muncește pe șantier Foto: Anunțul UK /FB
Sergiu Pruteanu, un moldovean stabilit în Marea Britanie Foto: Anunțul UK /FB

Sergiu Pruteanu a plecat în Marea Britanie în 2016 cu speranța că va găsi un loc de muncă suficient de bine plătit pentru a-și întreține familia. La aproape un deceniu distanță, spune că și-a îndeplinit mare parte din obiective: are o casă cumpărată în Northampton și o viață stabilă, chiar dacă dorul de locurile natale nu a dispărut niciodată.

Originar din Nisporeni, Sergiu lucrează în domeniul construcțiilor, ca groundworker (lucrător pentru terasamente și infrastructură), meserie care presupune pregătirea terenului pentru diverse lucrări de infrastructură și construcții. 

„Sap șanțuri, canale, pregătesc terenul pentru lucrări, trag cabluri, bag conducte, pun borduri și pavaje, fac fundații și multe altele”, povestește el.

Bărbatul este singurul care aduce venituri în familie, în timp ce soția sa se ocupă de creșterea celor trei copii ai cuplului, toți născuți în Marea Britanie.

Deși începuturile nu au fost ușoare, adaptarea a venit mai repede decât se aștepta.

„M-am acomodat foarte bine în Anglia, deși nici măcar nu știam să vorbesc engleza când am venit. M-a ajutat foarte mult faptul că aici, în zona Northampton, este o comunitate foarte mare de români și moldoveni”, a spus Sergiu Pruteanu pentru Anunțul UK.

Sergiu are un solar în care cultivă roșii FOTO: Anunțul UK/FB
Sergiu are un solar în care cultivă roșii FOTO: Anunțul UK/FB

Astăzi, una dintre cele mai mari realizări ale sale este casa pe care a reușit să o cumpere în Northampton. Pasionat de agricultură încă din copilărie, Sergiu a închiriat o bucată de teren la marginea orașului, unde cultivă legume. 

„Doi ani de zile am așteptat să primesc pământul de la autorități. Dar a meritat! Așa cum alții iubesc fotbalul, eu iubesc să lucrez pământul. Tot timpul mi-a plăcut să am o bucată de pământ, să prășesc, să rup buruienile, să am grijă de ea, să cultiv legume”, spune el.

Roșiile și castraveții sunt preferatele sale. „Am o atracție specială pentru roșii, dar îmi plac la nebunie și castraveții. Pot să vă spun că este o diferență ca de la cer la pământ între castraveții din sera mea și cei de la magazin, iar acesta este un motiv care mă face să plantez în continuare cât mai multe legume”, afirmă Sergiu.

Mai mult, bărbatul nu exclude ca pasiunea sa să se transforme, într-o zi, într-o afacere dedicată comunității românești din Marea Britanie. 

„Dacă lucrurile vor merge bine și de acum înainte, poate pe viitor voi reuși să îmi cumpăr un teren al meu pe undeva, ca să pot să fac o plantație mult mai mare. Mi-ar plăcea să cultiv legume bio și să dezvolt o afacere pentru comunitatea noastră din UK”, spune acesta.

Cu toate că și-a construit o viață în Anglia și se declară mulțumit de ceea ce a realizat, Sergiu recunoaște că dorul de casă rămâne puternic„Eu sunt din Nisporeni. Nu avem prea multe acolo și din cauza asta mulți au plecat prin străinătate, la fel ca mine, dar chiar și așa îmi este tare dor de locurile natale”, mărturisește el.

Totuși, întoarcerea definitivă în Republica Moldova nu pare să fie o opțiune în viitorul apropiat. „Din păcate însă, cel puțin în următorii zece ani nu mă văd întorcându-mă acasă. Copiii mei s-au născut aici și ei îmi spun că aici este acasă, iar unde este casa lor trebuie să fiu și eu”, a mai spus Sergiu Pruteanu pentru publicația Anunțul UK.

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