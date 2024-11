Birocrația sufocă școlile din România. Profesorii nu mai vor să gestioneze bursele sociale. Ce spune Ministerul Educației

Peste 3.000 de profesori au semnat o petiție prin care solicită ministerelor Educației, Muncii și Familiei ca bursele sociale să treacă în responsabilitatea serviciilor de asistență socială. Totul, în contextul în care profesorii se plâng de multă vreme că sunt îngropați până peste cap în hârtii, iar birocrația îi împiedică să se concentreze asupra actului educațional. Autoritățile din cadrul Ministerului Educației cu care „Adevărul” a vorbit au declarat însă că, deocamdată, solicitarea nu poate fi soluționată.

„Noi, cadrele didactice din învățământul preuniversitar, solicităm transferarea atribuțiilor de întocmire și gestionare a dosarelor pentru bursele sociale ale elevilor, de la diriginți și învățători, către angajații serviciilor de asistență socială”, se arată în textul petiției. „Solicităm Ministerului Educației, Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și autorităților competente să inițieze modificările legislative necesare pentru a transfera responsabilitatea întocmirii dosarelor de burse către serviciile de asistență socială. Această schimbare va îmbunătăți atât calitatea actului educațional, cât și eficiența administrării burselor școlare”, mai cer dascălii.

Aceștia spun că întocmirea acestor dosare „este o muncă suplimentară care, pe lângă activitățile didactice obișnuite, pune o presiune semnificativă asupra cadrelor didactice. În loc să se concentreze pe educarea și sprijinirea elevilor, profesorii sunt nevoiți să se ocupe de formalități birocratice care ar putea fi gestionate mai eficient de personalul specializat”.

Cadrele didactice consideră că angajații serviciilor de asistență socială au expertiza necesară pentru a administra aceste dosarele: „Angajații acestor servicii sunt deja familiarizați cu gestionarea cazurilor sociale și pot asigura o evaluare mai obiectivă a situației fiecărui elev.”

Andreia Bodea, directoarea Colegiului I.L.Caragiale, București: „Hârtii multe și inutile”

Andreia Bodea, directoarea Colegiului I.L.Caragiale, București, a declarat într-o intervenție televizată că profesorii sunt copleșiți de îndatoriri care nu au nici o legătură cu actul educațional de care trebui să se preocupe cu prioritate: „În fiecare an se adaugă hârtii și în cârca directorilor și în cârca profesorilor diriginți. An după an sunt din ce în ce mai multe și sunt inutile. Sunt metri întregi pe care trebuie să îi facem. Da, sunt foarte multe hârtii care ocupă timp, consumă nervi și asta n-ar fi nimic dacă ar fi și folositoare. Într-un procent important, ele se repetă de la an la an. Deci, eu nu cred că există un director sau un profesor diriginte care, dacă și-ar dori în mod asumat să completeze și să facă la modul serios cum ar trebui făcute lucrurile, să poată acoperi toată această plajă. Este imposibil, nu se mai duce la ore și doarme 3 ore pe noapte.”

Director de școală din Galați: „Cu o floare nu se face primăvară”

Romeo Zamfir, profesor de matematică și directorul Colegiului „Vasile Alecsandri” din Galați a declarat pentru „Adevărul” că birocrația sufocă și mai mult, de la un an la altul, sistemul de învățământ românesc: „Sunt și multe probleme juridice care apar, iar profesorii nu sunt calificați să le rezolve. E o responsabilitate foarte mare, mai ales că este vorba despre bani. Noi facem dosarele, noi facem și plățile”.

La modul general vorbind, actele și documentele pe care trebuie să le întocmească și să le semneze un profesor diriginte sau director sunt extrem de multe. „Enorm de multe. Plecând de la planificări, programe manageriale, raportări, proceduri..sunt foarte multe hârtii care trebuie făcute. Plus bursele. Gestionăm toate bursele. Se întocmește o comisie la început de an școlar, atunci volumul de muncă este unul foarte mare. Însă datele se modifică pe tot parcursul anului căci vin noi beneficiari. Bursele sociale, de exemplu, se pot schimba de la o lună la alta. Apar elevi noi care solicită”, explică Romeo Zamfir.

Petiția înaintată de cei 3000 de profesori este floarea cu care nu se face primăvară, este acesta de părere: „Nu rezolvă mare lucru, dar este măcar un început. Un pas spre normalitate. Asta, dacă va fi luată în considerare de autorități. Însă, chiar și așa, ne rămân celelalte burse care ne mănâncă și ele timp și energie”.

Directorul școlii din Galați ne-a spus că volumul de muncă al profesorilor crește de la an la an:„ În trecut erau doar două tipuri de burse: de merit și sociale. Și făceam mai bine față. Acum sunt mult mai multe. Motiv pentru care unii profesori rămân școală după ce își termină orele, iar apoi lucrează și de acasă, în funcție de tipul de bursă pe care îl au de gestionat. Plus alte lucruri pe care le mai fac: pregătirea lecțiilor, corectarea lucrărilor, planificări care trebuie predate, diferite programe pentru diferite comisii. Munca lor nu se încheie odată ce a sunat clopoțelul”.

Directorul de liceu tehnolog și dual: „Mi-am luat de lucru și acasă”

Profesoara Carmen Ștefan, directoarea Colegiului Tehnic „Mihai Bravu” din București, are de gestionat nu mai puțin de 850 de burse. „Sunt de toate felurile: și socială, și tehnologică, și de merit. Lună de lună e câte ceva de făcut. În plus, noi le avem și pe cele din sistem dual. Aici trebuie să numărăm absențele, să vedem notele în funcție de cerințele operatorului. Și nu avem decât 261 de copii. Fiecare cu dosarul lui”, a explicat dascălul pentru „Adevărul”.

Directoarea ne-a mărturisit că este copleșită de birocrație. „Dacă aș sta să lucrez 24 din 24 de ore timp de o lună de zile și tot nu mi-ar ajunge timpul să duc toate lucrurile la bun sfârșit. De exemplu, când semnez diplome se pierd în ziua aceea și câte trei, chiar patru ore. Însă nu semnez doar diplome. Mai fac și alte adeverințe, carnete, condici, rapoarte. Mereu apare câte ceva”, a declarat profesoara.

Directoarea ne-a spus că își ia de lucru inclusiv acasă. „Mi-am luat contractele la dual, să le pun la punct. E migăleală, e de muncă. Trebuie să fii atent. Când ești deranjat tot timpul, nu poți să fii atent”, a mai spus directoarea Carmen Ștefan.

Și contractele educaționale au fost o problemă, mai spune dascălul, căci nu toți părinții au dorit să le semneze. „Nu vor să le semneze și nu am ce să le fac. Să nu mai primesc copiii la școală? Nu am cum. Apoi nu vă mai spun câte solicitări avem din partea părinților la care suntem obligați să răspundem. Oricine poate face petiție și de 800 de ieri dacă vrea. A venit cineva la noi nemulțumit că avea copilul oră de psihologie în orar. Sunt de acord cu plângerile, e dreptul lor să le facă, dar să fie întemeiate. Nouă toate lucrurile astea ne mănâncă foarte mult timp, energie și nervi”.

Florian Lixandru, secretar de stat: „Acum nu se poate. Mai vedem la anul”

Autoritățile din cadrul Ministerului Educației au precizat pentru „Adevărul” că situația este cunoscută, dar nu se poate, deocamdată, interveni. „În acest moment, toate bursele sunt gestionate prin unitățile de învățământ preuniversitar și prin inspectoratele școlare. Nu putem proceda la nici o schimbare în ceea ce privește managementul burselor școlare. Dacă este o petiție, o vom analiza și, într-o viitoare metodologie, care se va aplica pentru anul școlar 2025-2026, suntem deschiși la comunicare. Dar la acest moment nu pot să spun dacă este o soluție fezabilă sau nu”, a precizat secretarul de stat Florian Lixandru. „Din punctul meu de vedere, dacă aș fi director, aș avea tot interesul ca verificarea să se facă foarte riguros la nivelul unității de învățământ și atunci apelez la echipa pe care o controlez, echipa de cadre didactice, personal didactic auxiliar astfel încât aceste liste să fie corect întocmite”, a mai spus Lixandru.

Citește și: Ce tipuri de burse ale elevilor au nevoie de cereri

Acesta a explicat că Ministerul chiar asta și-a și dorit: trecerea burselor sociale din sarcina autorităților locale în sarcina școlilor. Motivul? „Pentru a asigura atât un cuantum unitar conform legii învățământului preuniversitar cât și plata acestor burse. Atâta timp cât aceste plăți au fost în sarcina primăriilor au existat decalaje și în ceea ce privește cuantumul și în ceea ce privește momentul plății”, explică oficialul. „Dar este de discutat. În măsura în care putem contribui la debirocratizarea acestui proces de management al burselor școlare avem toată deschiderea. Vom lua în calcul toate posibilitățile în așa fel încât munca profesorilor să fie ușurată. Pentru că, într-adevăr, rolul lor este acela de a face educație”, ne-a mai spus secretarul de stat Florian Lixandru.