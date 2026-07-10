Video A început asfaltarea pe Centura Buftea. Stadiul lucrărilor la cele trei pasaje

Lucrările la Centura ocolitoare a orașului Buftea, din județul Ilfov, au intrat într-o nouă etapă, odată cu începerea așternerii asfaltului pe corpul drumului. Proiectul a ajuns la un stadiu fizic de execuție de 34%, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu.

Pe șantier sunt mobilizați aproximativ 300 de muncitori și 175 de utilaje, iar lucrările se desfășoară conform graficului stabilit.

Centura Buftea va avea o lungime de 5,7 kilometri și câte două benzi pe fiecare sens de circulație. Noul drum va separa traficul local de cel de tranzit, contribuind la descongestionarea circulației prin oraș.

Traseul variantei ocolitoare pornește din DN1A, la kilometrul 17+100, ocolește complexul Avicola Buftea pe partea de est și revine în DN1A la kilometrul 21+700.

„Pe șantierul Centurii orașului Buftea, antreprenorul execută lucrări de așternere asfalt pe corpul drumului”, a transmis Irinel Scrioșteanu.

Stadiul celor trei pasaje

Varianta ocolitoare include trei pasaje rutiere. La pasajul peste calea ferată București – Ploiești au fost montate toate cele 36 de grinzi necesare celor trei deschideri, iar lucrările la placa de suprabetonare au fost finalizate.

La pasajul peste DJ101 Corbeanca – Buftea au fost instalate cele 24 de grinzi prevăzute în proiect. Totodată, a fost finalizată placa de suprabetonare pentru prima deschidere, iar lucrările continuă și în celelalte zone.

În ceea ce privește pasajul peste strada Aviației, se desfășoară lucrări de deviere a rețelei Transgaz. După relocarea utilităților vor fi finalizați ultimii piloți de fundație, urmând apoi montarea celor 12 grinzi necesare, care au fost deja aduse în șantier.

Pe restul traseului continuă lucrările de terasamente, relocarea rețelelor de utilități și exproprierile suplimentare.

Secretarul de stat a precizat că a solicitat constructorului să acorde prioritate lucrărilor din zona nodului rutier comun dintre DN1A, Centura Buftea și Autostrada Bucureștiului A0.

Centura Buftea face parte dintr-un pachet mai amplu de investiții în infrastructura rutieră din nordul Capitalei, alături de lărgirea la patru benzi a DN1A între Parcul Mogoșoaia și Centura București, Autostrada A0 și Drumul Radial 4 – Nord Expres.