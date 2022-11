A fost autorizat transplantul de „insule” pancreatice

Transplantul de „insule” pancreatice, un tratament inovator pentru pacienții cu diabet de tip 1, a fost autorizat de curând de autoritățile franceze după 20 de ani de ani de studii și experimente.

„Este revoluţionar”, a declarat Valérie Rodriguez, una dintre primele paciente care a primit tratamentul la Centrul spitalicesc regional din Strasbourg, la finalul lui octombrie. Înaintea acestei intervenţii, ea a încercat toate tratamentele oferite pentru reglarea glicemiei, însă fără succes definitiv. „Trăiam permanent cu sabia lui Damocles deasupra capului”, a declarat femeia în vârstă de 40 de ani. „Există teama de comă hipoglicemică”, a explicat ea, povestind că s-a confruntat cu un asemenea moment în timp ce conducea pe autostradă.

După transplant, a mai spus pacienta, nu mai are variații ale glicemiei și nu mai obosește la fel de repede. Tratamentul constă în implantarea, în ficatul pacientului, a insulelor lui Langerhans, celule pancreatice responsabile de secreţia de insulină, prelevate de la un donator non-diabetic, aflat în stare de moarte cerebrală. La fel ca în cazul oricărui transplant, și acesta necesită tratament antirespingere pe tot parcursul vieții. În cazul lui Valérie Rodriguez, aceasta înseamnă 7 pastile de luat dimineaţa şi 6 seara. „În faţa hipoglicemiei şi a disconfortului repetat, îmi prefer micul dejun în pastile, nu există comparaţie”, a conchis pacienta.

Laurence Kessler, profesoară de diabetologie la spitalul din Strasbourg şi membră al Societăţii francofone de diabet, a precizat că această terapie este indicată pentru câteva sute de pacienţi, respectiv o infimă minoritate dintre cei 370.000 de diabetici de tip 1 recenzaţi de Federaţia franceză de diabet.

„Este un număr mic, dar este un lucru fundamental deoarece sunt pacienţi pentru care nu avem alternativă terapeutică”, a spus medicul diabetolog.

Unu din doi adulți cu diabet, nediagnosticat

Medicii specialiști se așteaptă ca, în acest an, în România, numărul persoanelor diagnosticate cu diabet zaharat de tip 2 să crească. Deja în primele șase luni ale acestui an au fost diagnosticate 41.849 de persoane, potrivit datelor Institutului Național de Sănătate Publică, INSP. Potrivit aceleiași surse, înainte de pandemie, în 2019, numărul de cazuri noi a fost de 76.967, pentru ca în 2020 să scadă la 59.914. În prezent, în România, 1.207.053 de persoane sunt sub monitorizare în Programul național de diabet.

„Numărul persoanelor care trăiesc cu diabet este cel puțin dublu față de cei care sunt diagnosticați. Potrivit statisticilor la nivel mondial, 1 din 2 adulți cu diabet nu este diagnosticat. Este important să educăm populația să își facă analizele periodic pentru a depista la timp orice modificare. Din păcate, multe persoane ajung la medic când diabetul este deja avansat și există multe complicații”, a declarat dr. Daciana Toma, medic de familie, vicepreședinta Societății Naționale de Medicina Familiei.

Medicii specialiști atrag atenția că printre factorii de risc ai apariției diabetului zaharat se numără existența rudelor de gradul I cu acest diagnostic, obezitatea, sedentarismul, vârsta peste 45 de ani și hipertensiunea arterială. Semnele instalării afecțiunii sunt tulburările de vedere, setea excesivă, urinarea de asemenea în exces, scăderea în greutate, senzația de foame, amorțeli la nivelul membrelor, infecțiile frecvente.