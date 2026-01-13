search
Marți, 13 Ianuarie 2026
15 candidați în cursa pentru funcția de director general al Administrației Naționale „Apele Române”. Cine face parte din comisia de evaluare

Publicat:

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat înscrierea a 15 candidați în cursa pentru funcția de director general al Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR), dar şi cine sunt cei cinci membri ai comisiei de evaluare.

15 candideţi vor şefia Apelor Române. FOTO: ANAR
Printr-un comunicat transmis marţi, 13 ianuarie, către Agerpres, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a anunțat că în cursa pentru ocuparea postului de director general al ANAR s-au înscris 15 persoane.

„Numărul mare de candidaturi confirmă nu doar importanţa strategică a ANAR, ci şi nevoia reală de reformă a acestei instituţii. După ani în care numirile în funcţii de conducere au fost făcute fără criterii clare de competenţă şi integritate, am decis să deschidem acest proces şi să îl construim pe principii de profesionalism, transparenţă şi responsabilitate publică. Numirea directorului general este o prerogativă a ministrului, da, dar asta nu exclude un proces voluntar de selecţie transparentă pentru a asigura o evaluare comparativă reală şi pentru a identifica cel mai bun specialist care poate coordona reforma profundă de care ANAR are nevoie”, a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Comisia de evaluare

Potrivit sursei citate, pentru a asigura o evaluare profesională și riguroasă a candidaților, MMAP a constituit o comisie de evaluare formată din cinci membri, cu experiență academică și executivă în domeniul apelor, siguranței hidrotehnice, politicilor publice și managementului instituțional.

Membrii comisiei sunt:

* Altan Abdulamit – cadru didactic universitar la Universitatea Tehnică de Construcții București,

* Sorin Rîndașu – specialist cu peste 29 de ani experiență în cadrul ANAR,

* Dan Stematiu – profesor universitar și conducător de doctorat la Universitatea Tehnică de Construcții București, fost rector și membru în Consiliul de Conducere al ANAR din 1993,

* Corneliu Radu Sârghiuță – profesor universitar la Universitatea Tehnică de Construcții București,

* Cătălin Vlăduț Popescu – cadru didactic universitar și expert tehnic atestat pentru construcții și amenajări hidrotehnice.

„Prin această abordare, ministerul urmărește să asigure o evaluare comparativă, riguroasă și profesionistă a candidaților, astfel încât la conducerea ANAR să fie desemnat specialistul cu cea mai solidă competență profesională, viziune managerială și capacitate de reformă”, se arată în comunicatul MMAP.

Interviurile candidaților sunt programate în perioada 15-16 ianuarie şi MMAP precizează că acestea vor fi înregistrate și publicate atât pe site-ul oficial, cât și pe canalul de YouTube al Ministerului Mediului, pentru a permite publicului să urmărească procesul de selecție.

„Ne dorim ca acest proces deschis să ducă la desemnarea unui director general capabil să implementeze reformele necesare și să gestioneze eficient resursele de apă ale României”, a mai subliniat ministerul.

