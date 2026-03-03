search
„Mi-am trădat țara”. Viața în închisorile ucrainene pentru colaboratorii cu Rusia

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Nelia Ceceata, în vârsta de 62 de ani, a muncit decenii în serviciul statului - mai întâi în armata sovietică din Turkmenistan, apoi în cadrul Serviciului pentru Situații de Urgență al Ucrainei. În dosarul ei se regăseau distincții oficiale. Povestea ei a culminat cu o condamnare pentru colaborare cu Rusia, relatează Kyiv Independent.

FOTO shutterstock
FOTO shutterstock

În 2023, un tribunal ucrainean a condamnat-o la 15 ani de închisoare pentru transmiterea de informații despre pozițiile trupelor ucrainene și mișcările aeronavelor către un agent al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB). Ea susține că dosarul a fost fabricat. Instanța a decis contrariul pe baza dovezilor.

În prezent este încarcerată în sud-estul Ucrainei, în singura colonie penitenciară pentru femei destinată celor condamnate pentru colaborare. Aproximativ 100 de femei sunt încarcerate aici, ca parte a unei ample campanii de tragere la răspundere pe timp de război. Numai în 2025, instanțele ucrainene au pronunțat 1.115 condamnări pentru colaborare. De la începutul invaziei la scară largă, mii de persoane au fost condamnate. Pedeapsa maximă este închisoarea pe viață.

Ceceata va avea 75 de ani când își va fi ispășit pedeapsa. Există însă o cale îngustă spre libertate: un program de stat care le permite colaboratorilor condamnați să solicite transferul în Rusia. Ironia este evidentă.

„Iubesc Rusia. Vreau să merg acasă, în Rusia. Sunt rusoaică”, a declarat Ceceata, care s-a născut și a crescut în regiunea Donețk din Ucraina, pentru Kyiv Independent. 

Viața în colonie se desfășoară cu o predictibilitate mecanică. Fiecare zi seamănă cu precedenta - un ciclu de treburi, mese și activități programate. Iarna, monotonia devine și mai apăsătoare.

Clădirea este îngrijită, recent renovată. La un moment dat, autoritățile au luat în calcul transformarea ei într-un adăpost pentru persoanele strămutate de război. În schimb, a devenit închisoare pentru cele condamnate că au ajutat inamicul.

Deținutele împart camerele câte trei sau patru. Pe unii pereți au rămas decorațiuni de Anul Nou. Pe noptiere se află fotografii de familie. Într-o cameră, o piramidă de jucării tricotate se înalță pe un raft, lucrate de o altă deținută. Unele dintre aceste obiecte sunt oferite personalului.

Artem Merkotan, inspectorul superior responsabil de activitățile socio-educative și psihologice, păstrează câteva astfel de cadouri în biroul său.

„Cele mai multe se luptă să accepte infracțiunea pe care au comis-o”, a spus el. „Nu pot să se împace cu această realitate.”

Deținutele pot efectua apeluri telefonice gratuite de două ori pe săptămână. Apelurile video costă 1,75 hrivne (aproximativ 0,04 dolari) pe minut. La ore stabilite, pot comanda produse online, pot găti în bucătăria comună sau merge la coaforul închisorii, unde lista de prețuri este afișată pe coridor.

Unele lucrează în incinta coloniei și câștigă aproximativ 8.000 de hrivne (185 de dolari) pe lună - aproape salariul minim din Ucraina. Pensionarele primesc pensie.

Cu mult timp la dispoziție, multe se refugiază în cărți, adesea cu teme juridice sau filozofice. Scriu instanțelor, solicită ajutor juridic și caută explicații  sau speranța unei revizuiri a sentinței.

Psihologii organizează ședințe individuale și de grup. Personalul ține cursuri educative. De sărbătorile naționale, unele deținute desenează postere patriotice. Imaginea poate părea paradoxală: femei condamnate pentru trădare schițând steaguri albastre și galbene și sloganuri precum „Ucraina este pace și iubire”.

Nu toate au viziuni pro-ruse, a precizat Merkotan. Unele își recunosc vina. „Nimeni nu le obligă”, a adăugat el.

Altele spun că au fost manipulate sau că au încercat doar să supraviețuiască. Astfel de cazuri, afirmă el, sunt rare.

Speranța de a pleca în Rusia

Pentru unele deținute, singura speranță reală vine nu de la instanțele ucrainene, ci de la Moscova.

Irîna Balan, 61 de ani, execută o pedeapsă de cinci ani pentru că a ajutat la organizarea referendumului ilegal din septembrie 2022 privind anexarea regiunii Herson. A distribuit urne mobile și i-a îndemnat pe localnici să voteze. A votat la rândul său pentru alipirea la Rusia.

„Am vrut să încerc această activitate”, a spus ea. Copiii mei au descurajat-o, dar „mama lor era ca un tanc - a mers înainte”.

După eliberarea Hersonului, Balan a fost reținută. Astăzi spune că și-a acceptat responsabilitatea. „Îmi recunosc vina. Mărturisesc că mi-am trădat țara.”

Ar urma să fie eliberată în septembrie 2028. Însă a aplicat la programul „Hociu k svoim” („Înapoi de partea mea”), lansat în iulie 2024. Inițiativa le permite colaboratorilor condamnați să solicite transferul în Rusia.

Nu este un schimb clasic de prizonieri. Conform legii ucrainene, civilii nu pot fi schimbați pur și simplu. În schimb, colaboratorii pleacă în Rusia, iar ucrainenii sunt eliberați din captivitatea rusă.

În februarie 2026, aproximativ 7.000 de ucraineni - inclusiv civili - se aflau în detenție în Rusia, potrivit președintelui Volodimir Zelenski. În 2025, Ucraina a reușit să aducă acasă 2.080 de militari în 10 schimburi cu Rusia, dar doar 230 de civili.

Odată plecat în Rusia prin acest program, colaboratorului i se anulează pedeapsa din Ucraina. De la lansare, 170 de persoane au părăsit Ucraina. Alte sute își așteaptă rândul.

Rusia, însă, rareori se grăbește să îi recupereze pe cei care i-au oferit ajutor în acțiunile subversive din Ucraina.

„Prin acest exemplu arătăm tuturor că, dacă se gândesc să colaboreze cu inamicul, este o idee proastă”, a declarat un reprezentant al programului.

Olena Ciuieva, 50 de ani, care ispășește o condamnare de mulți ani de închisoare, se numără printre cele care așteaptă.

Fostă asistentă medicală la o mină din Torețk, regiunea Donețk, a fost condamnată pentru transmiterea de informații despre pozițiile trupelor ucrainene către serviciile speciale ruse. Spune că a acționat „din impuls” și că nu știa sigur cu cine coresponda.

Încă folosește vechea denumire sovietică a orașului, Dzerjinsk. Localitatea se află acum sub ocupație rusă.

Deși nu are rude sau locuință în Rusia, consideră plecarea acolo drept „logică”.

„Iubesc Ucraina și am iubit-o mereu. Dar nu mai este la fel. Ucraina se îndreaptă spre Europa. Eu m-am născut în Uniunea Sovietică”, a spus ea.

A invocat diferențe culturale și religioase, inclusiv căsătoriile între persoane de același sex și schimbarea calendarului, drept schimbări care a făcut Ucraina de nerecunoscut.

Întrebată când  a încetat Ucraina să mai fie țara în care dorea să trăiască, a indicat anul 2014 - momentul anexării Crimeei și al izbucnirii războiului în estul țării.

În timpul conversației cu jurnaliștii, a recunoscut că bombardamentele din orașul ocupat Horlivka au fost efectuate de forțele ruse. Totuși, a acuzat armata ucraineană că ar fi pus civilii în pericol. Casa ei a fost distrusă. Întrebată de ce ar merge în țara a cărei armată i-a lovit orașul, nu a șovăit cu răspunsul.

„Casele sunt distruse. Casele se construiesc.”

Pentru Ceceata, Balan, Ciuieva și multe alte deținute, viitorul depinde de o decizie a Kremlinului - dacă Rusia le va primi pe femeile care își revendică o apartenență acolo.

