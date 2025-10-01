De la 54.000 la 29.000 de euro pe lună. Diana Buzoianu anunță reducerea chiriei la sediul „Apele Române”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că Administrația Națională „Apele Române” va plăti, începând cu 1 octombrie, o chirie redusă pentru sediul său central. Costurile scad de la 54.000 de euro lunar la 29.000 de euro, după renegocierea contractului de către noul director al instituției.

„Iată de ce contează atât de mult leadership-ul unei instituții. De câteva zile avem un nou director la Apele Române, iar începând de mâine (1 octombrie) intră în vigoare noua chirie. La același sediu, dar cu suprafețe mai mici și birouri mai puține, pentru că nu era nevoie să fie acoperite toate acele suprafețe, s-a reușit aproape înjumătățirea sumei plătite, la o chirie de 29.000 de euro pe lună. A trebuit doar să vină cineva care să vadă concret cum stau lucrurile, să negocieze și să ceară ferm pentru instituție o reprezentare corectă”, a declarat Diana Buzoianu, potrivit unui comunicat de presă.

Potrivit acesteia, reducerea chiriei arată că risipa de bani publici poate fi stopată prin decizii ferme și responsabilitate.

Diana Buzoianu a „promis încă de la începutul mandatului său că va pune capăt acestor cheltuieli nejustificate, iar renegocierea actuală demonstrează că risipa poate fi oprită, iar banii publici pot fi cheltuiți cu mai multă responsabilitate.”