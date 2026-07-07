Val de angajări în sănătate: Peste 7.600 de posturi ar urma să fie scoase la concurs în spitalele publice

Ministerul Sănătății a anunțat că a elaborat și a transmis în circuitul de avizare un memorandum privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din unitățile sanitare publice.

Potrivit instituției, măsura urmărește consolidarea echipelor medicale din spitale, reducerea presiunii asupra personalului existent și asigurarea continuității serviciilor medicale pentru pacienți.

Ce posturi ar urma să fie deblocate

Prin memorandum este propusă deblocarea ocupării a 7.621 de posturi vacante, repartizate astfel:

1.910 posturi pentru medici;

2.955 posturi pentru asistenți medicali;

2.261 posturi pentru personal auxiliar sanitar;

436 posturi pentru alte categorii de personal medico-sanitar cu studii superioare;

59 de posturi pentru personal de cercetare.

Ministerul precizează că documentul a fost elaborat pe baza solicitărilor primite din partea unităților sanitare și în urma unei analize a necesarului de personal, având în vedere funcționarea eficientă a sistemului medical și gestionarea responsabilă a resurselor publice.

Ministrul interimar al Sănătății: „Un sistem de sănătate performant are nevoie de profesioniști dedicați”

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a declarat că ocuparea acestor posturi este necesară pentru funcționarea spitalelor la capacitate optimă.

„Un sistem de sănătate performant are nevoie de profesioniști dedicați și de echipe medicale complete. Fără medici, asistenți medicali și personal medical suficient, spitalele nu pot funcționa la capacitate maximă, iar presiunea asupra celor care lucrează deja în sistem devine tot mai mare. Prin acest demers, îmi reafirm angajamentul de a susține unitățile sanitare și echipele medicale, astfel încât pacienții să primească servicii medicale de calitate”, a declarat Cseke Attila.