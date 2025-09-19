Articol publicitar

Tu cum iei pastilele? Studiul Spring Farma arata cele mai frecvente greseli. La ce trebuie sa fim atenti

Automedicația este adesea un gest reflex: ne doare ceva, căutăm repede o pastilă fără să cerem sfatul unui specialist. Dar cât de sigure sunt aceste alegeri?

Un studiu realizat recent de echipa Spring Farma, în cadrul campaniei noastre de educare privind siguranța automedicației, scoate la iveală o realitate îngrijorătoare: mulți români fac greșeli frecvente în administrarea medicamentelor – fără să conștientizeze pe deplin riscurile implicate. Peste 3.600 de persoane au participat la sondaj, iar concluziile sunt clare: automedicația „după ureche”, combinațiile riscante de tratamente și ignorarea prospectului sunt comportamente comune care pot avea consecințe serioase.

Andreea Ivan, farmacist Spring Farma, subliniază importanța unei informări corecte înainte de începerea oricărui tratament: „Deciziile medicale luate în absența unui consult de specialitate sunt frecvente și, adesea, riscante. Este firesc să ne dorim o soluție rapidă atunci când apare o durere sau un disconfort. Însă chiar și atunci când simptomele par minore, o discuție scurtă cu medicul sau farmacistul poate face diferența. Suntem aici ca să oferim sprijin, răspunsuri clare și recomandări adaptate, pentru ca fiecare decizie legată de sănătate să fie una cât mai potrivită.

Peste 62% dintre români iau tratamente pentru dureri fără sfat medical

Românii tratează frecvent durerile obișnuite, cum sunt cele de cap, spate sau stomac, fără să solicite sfatul unui medic, într-o proporție alarmantă, de peste 62%.

●        Și mai grav, 4 din 10 români se aventurează să ia medicamente „după ureche” inclusiv în cazuri de răceală, gripă sau infecții. Aproape o treime recunosc că tratează singuri probleme digestive, precum balonarea sau constipația, iar aproape 30% consumă suplimente medicamentoase pentru energie și imunitate fără o evaluare medicală.

●       Un alt aspect problematic este faptul că 13% dintre români folosesc, fără recomandare medicală, medicamente pentru anxietate, stres sau insomnie, expunându-se astfel unor riscuri majore, precum dezvoltarea dependenței, agravarea simptomelor psihice sau apariția unor reacții adverse periculoase cauzate de interacțiuni medicamentoase.

Printre cele mai serioase consecințe ale automedicației se numără afectarea funcției hepatice, deteriorarea sănătății digestive și riscul descoperirii tardive a unor boli grave, deoarece simptomele sunt mascate prin administrarea incorectă și excesivă a medicamentelor. Pentru a evita aceste riscuri, farmacistul sau medicul pot oferi rapid clarificări și sfaturi legate de administrarea corectă a tratamentelor, interacțiunile medicamentoase sau alegerea suplimentelor. Pe blogul Spring Farma, farmaciștii oferă mai multe informații despre tipurile de dureri, analgezicele potrivite și cum se administrează.

1 din 4 părinți își tratează copiii fără sfat medical

O constatare alarmantă a sondajului privește automedicația la copii: un părinte din patru admite că i-a administrat copilului medicamente fără un consult de specialitate în prealabil. Acest obicei poate avea consecințe serioase, deoarece dozele și chiar tipurile de medicamente sigure diferă mult la copii față de adulți.

Administrarea de medicamente la copii trebuie făcută cu rigurozitate, deoarece diferențele de vârstă, greutate și metabolism impun doze și formulări adaptate. Ce este sigur pentru un adult poate deveni contraindicat pentru un copil. Farmacistul este un partener de încredere, care poate să îi ajute pe părinți cu sfaturi adaptate fiecărei vârste, astfel încât tratamentul copilului să fie corect, eficient și sigur”, subliniază farmacistul Andreea Ivan.

20% dintre români iau antibiotice pentru gripă și răceală, deși aceste afecțiuni sunt cauzate de virusuri, nu de bacterii

Un alt rezultat îngrijorător este tendința românilor de a folosi antibiotice ca remedii universale, inclusiv în situații în care acestea sunt ineficiente sau contraindicate. Aproximativ 20% dintre români iau antibiotice pentru o simplă răceală sau gripă, fără recomandarea unui medic, deși aceste afecțiuni sunt cauzate de virusuri, asupra cărora antibioticele nu au niciun efect. În cazul gripei, tratamentul cu antibiotic se prescrie doar dacă apar complicații bacteriene, și exclusiv în urma unui consult medical.

De multe ori, pacienții rămân cu antibiotice nefolosite pentru că întrerup tratamentul înainte de final, în momentul în care simptomele se ameliorează. Însă acest obicei poate slăbi eficiența tratamentului și favorizează apariția bacteriilor rezistente. Jumătate dintre români păstrează antibioticele rămase „pentru data viitoare”, fără să știe că utilizarea lor ulterioară, fără recomandare medicală, poate face mai mult rău decât bine. În plus, aproape 16% dintre respondenți combină antibioticele cu produse lactate, ceea ce poate reduce absorbția și eficiența tratamentului.” precizează Andreea Ivan

În plus, aproape 16% dintre respondenți combină antibioticele cu produse lactate, ceea ce poate reduce absorbția și eficiența tratamentului. Farmaciștii Spring Farma subliniază necesitatea unei evaluări medicale înainte de a iniția un astfel de tratament, pentru a preveni rezistența antimicrobiană, o problemă majoră de sănătate publică.

7 din 10 români combină paracetamolul cu alte medicamente atunci când au gripă sau dureri

Am luat și Coldrex, și paracetamol, ce mare lucru? Combinarea neglijentă a medicamentelor este un alt factor de risc scos la iveală de sondaj. Peste 68% dintre respondenți obișnuiesc să combine paracetamolul cu medicamente complexe pentru răceală și gripă (de tip Coldrex, Fervex etc.), fără să realizeze că acestea conțin deja paracetamol. Astfel, ajung să-și administreze o doză cumulată excesivă din acest ingredient activ.

Andreea Ivan, farmacist Spring Farma, subliniază că multe dintre produsele utilizate frecvent în viroze pot deveni riscante dacă nu sunt înțelese corect. „Automedicația nu înseamnă doar să iei ce ai în casă, ci presupune alegeri care pot influența sănătatea mai mult decât ne dăm seama. În practica zilnică, farmaciștii Spring Farma intervin frecvent pentru a corecta administrarea cumulativă de paracetamol din mai multe produse combinate. Această supradozare neintenționată poate crește semnificativ riscul de afectare hepatică. Cel mai simplu mod de a evita o doză prea mare este să întrebi farmacistul.”

Aproape 10% combină medicamentele pe care le găsesc în casă și iau ibuprofen și aspirină împreună

Ambele au efect antiinflamator, iar administrarea simultană crește inutil doza și riscul de efecte adverse, în special iritații gastrice sau probleme de coagulare. În astfel de situații, este indicată utilizarea unui singur medicament, cu îndrumarea farmacistului. Administrarea simultană de ibuprofen și aspirină, fără o indicație clară din partea unui specialist, nu aduce beneficii suplimentare, ci poate amplifica riscul de reacții adverse, în special iritații gastrice sau tulburări de coagulare. Farmacistul poate ghida pacientul în alegerea celei mai potrivite opțiuni terapeutice, cu riscuri minime.

Peste 1 din 3 români combină tratamente cu suplimente sau remedii naturiste

Peste o treime dintre respondenți (37%) combină medicamentele convenționale cu diverse suplimente alimentare sau remedii naturiste, în paralel, fără a cere sfatul medicului cu privire la posibile interacțiuni.

Doar 12% verifică (fie online, fie consultând prospectele) compatibilitatea tratamentelor pe care le urmează. În schimb, un segment al publicului (6% dintre respondenți) pornește de la premisa eronată că dacă un produs este „natural”, atunci este automat și lipsit de pericol. Această presupunere poate duce la neglijarea unor posibile reacții adverse sau interacțiuni medicamentoase semnificative.

Pentru a evita astfel de situații, e important să ceri sfatul unui farmacist sau medic înainte de a combina tratamente ori de a începe un supliment nou. Aceasta este o măsură simplă, dar esențială, pentru siguranța tratamentului.

Ignorăm prospectul și data de expirare, dar căutăm review-uri online

Când nu verificăm eticheta sau nu citim prospectul, e mai ușor să greșim, fie cu doza, fie cu modul de administrare. Dacă ai nelămuriri legate de un medicament, poți cere oricând sfatul farmacistului, pentru a primi informații corecte și adaptate situației tale. 10% dintre respondenți recunosc că folosesc medicamente expirate, în ciuda riscurilor evidente. De asemenea, 11% dintre aceștia au luat un medicament fără să verifice înainte data de expirare. Doar unul din zece respondenți citește integral prospectul unui medicament înainte de administrare, iar 12% au cumpărat medicamente online bazându-se exclusiv pe recomandări de pe internet despre eficiența lor.

