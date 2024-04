S-a schimbat din nou lista românilor care nu plătesc taxa pe boală. Ce spun pacienții

Uite taxa, nu e taxa! Cam așa am putea descrie ce se întâmplă în aceste zile cu banii pacienților din România. După ce la sfârșitul săptămânii trecute Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgență prin care elimina parțial impozitarea concediilor medicale, premierul Marcel Ciolacu a venit cu o completare: și cei care suferă de boli cronice vor fi scutiți de plată.

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ieri că şi pacienții cronici vor fi scutiţi de taxa pe boală, pe lângă cei oncologici, gravide și mame cu copii bolnavi. „Am luat o decizie rapidă, pentru că se tot întârzia a se interveni în Parlament pe acest act normativ şi am luat o decizie, nu sunt probleme în ceea ce priveşte bolnavii cronici”, a ținut să lămurească lucrurile premierul. „Am luat o decizie în Guvern şi am exceptat de la această taxă, cu alte cuvinte, pe cel aflat în concediu medical pentru maternitate, pentru faptul că are copilul bolnav, pentru boli cronice, pentru cancer. Vor avea un venit suplimentar cu această taxă de 10%”, a mai adăugat Marcel Ciolacu.

Însă, până nu vede cu ochii lui, parcă nu crede. Cam acesta a fost mesajul transmis de Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afectiuni Cronice din România. „Deocamdată, toți cei care își iau concediu medical plătesc. La ora actuală, fie că ești pacient vechi, fie ai o afecțiune acută, fie că ești mămică cu copil care are o anumită problemă de sănătate, plătești 10% în plus. Și sper ca acești bani câștigați până acum de statul român să ajungă tot în sănătate”, a precizat acesta pentru „Adevărul”.

Radu Gănescu ne-a mărturisit că această decizie reprezintă o victorie cu gust amar. „Într-un fel, presiunea noastră de a nu discrimina pacienții a avut ecou. Mi se pare cumva logic să intrăm într-o gândire normală, să nu începem să discriminăm sau să suprataxăm un pacient. Asta ar fi trebuit să fie intenția autorităților încă de la început. Să susțină și să ajute pacienții pentru a deveni cât mai activi și cât mai implicați în comunitate. Decizia anunțată este, de fapt, o normalitate considerată o victorie și iată cum ne bucurăm de lucruri până la urmă firești. Nu ar fi trebui să ajungem în situația asta”, a mai ținut să precizeze acesta.

Pentru că vorbim despre pacienții cronici, trebuie amintit faptul că aceste afecțiuni sunt extrem de multe. Prin urmare, Radu Gănescu se teme că această decizie ar putea să nu le acopere chiar pe toate. „Mi-e greu să cred că Ordonanța de Urgență îi va cuprinde pe toți bolnavii cronici, că va veni și cu un tabel al tuturor bolilor existente. Mai sunt și bolile rare aici…Va fi mereu o zonă gri, interpretabilă, căci vorbim despre foarte multe afecțiuni”.

Toți pacienții ar trebui să beneficieze de aceleași drepturi

Însă, una peste alta, parcă se face puțină dreptate. „E o schimbare de dialog. Un pas înainte, deși nici una dintre categoriile de bolnavi nu ar fi trebuit să fie puse la plată. De acum încolo sperăm că lucrurile se vor mișca foarte repede în sensul că această schimbare să se facă de mâine dacă se poate. Căci, dincolo de cuvinte și promisiuni, taxa are efecte și la ora actuală”, a mai precizat președintele pacienților cronici. „E o poveste ca pentru copiii mei. Nu le iau prăjitură pentru că nu au fost cuminți dar, până la urmă, cedez și le iau prajitura, iar ei sunt fericiți și spun ia uite ce tată bun avem”, a exemplificat acesta jocul de-a alba-neagra cu sănătatea românilor. „Concediul medical este un drept. Fiecare angajat își plătește taxele lunar din venitul brut și nu este un venit dat de nimeni, nu este o pomană, muncim pentru el și nu ar trebui să fie mai taxat decât este”.

Însă, este de părere Radu Gănescu, toți pacienții din România ar trebui să beneficieze de aceleași drepturi. „Ceea ce am văzut până acum din declarații, că scoatem categorii de pacienți, că punem categorii, nu e normal și nu ar trebui ca cetățenii României să fie împărțiți așa. Dimpotrivă. Ar trebui toți sprijiniți”. Gănescu se referă la ceilalți angajați din România care se îmbolnăvesc și care au nevoie de concediu medical. Din păcate, aceștia vor primi, în continuare, sume mai mici pentru perioada de îngrijiri medicale și recuperare.

Începând cu 1 ianuarie anul acesta, toate concediile medicale au fost impozitate suplimentar cu 10%. Motivul? De la 870 de milioane de lei pe an, cât a plătit statul pentru concediile medicale eliberate înainte de pandemie, acum s-a ajuns la plata a 6 miliarde de lei. O sumă enormă, spun oficialii din Guvern, care au încercat să mai strângă cureaua și să mai aducă niște bani la buget. Bani luați însă din buzunarele bolnavilor.

Până în luna ianuarie a acestui an, un angajat care se afla în concediu medical primea 65% din salariul brut. Asta, după ce i se rețineau contribuțiile la asigurări sociale și impozitul pe venit. La jumătatea lunii decembrie a anului trecut, Guvernul a decis introducerea unei noi taxe: este vorba despre impozitarea cu încă 10% a concediilor medicale. Banii reprezintă contribuția la sănătate din indemnizația primită, iar decizia a fost luată odată cu adoptarea măsurilor fiscal-bugetare. Practic, atunci, guvernanții au făcut un calcul și și-au dat seama că în anul 2023 au decontat mult prea multe concedii medicale raportate la numărul de angajați.