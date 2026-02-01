România traversează cel mai grav sezon de gripă din ultimii 10 ani. „O creștere cu 35% a numărului de cazuri”

România se confruntă cu cel mai sever sezon de gripă din ultimul deceniu, cu un număr dublu de cazuri față de sezoanele recente și cu un bilanț al deceselor mai ridicat decât în perioade similare din anii anteriori, avertizează medicul Octavian Jurma.

„Până în acest moment, sezonul de gripă 2025–2026 este cel mai sever sezon de gripă din ultimii 10 ani”, scrie Octavian Jurma, care subliniază că numărul de cazuri înregistrate este dublu față de aceeași perioadă din ultimele trei sezoane.

Potrivit medicului, evoluția gripei a revenit pe creștere săptămâna trecută, cu 8.499 de cazuri noi, față de 6.287 în săptămâna precedentă, ceea ce înseamnă „o creștere cu 35% a numărului de cazuri”. Această evoluție este corelată cu majorarea generală a infecțiilor respiratorii, care au crescut cu aproximativ 25% în primele săptămâni ale anului.

„Având în vedere că numărul de infecții respiratorii raportate săptămâna trecută este în continuare în creștere și a depășit deja maximul din decembrie, este probabil ca valul de gripă să continue să rămână ascendent și săptămâna viitoare sau în platou”, explică Octavian Jurma.

Medicul atrage atenția că cele 17 decese raportate recent arată că „aspectul puternic descendent este, în primul rând, datorat subevaluării neobișnuit de mari a numărului de cazuri din perioada sărbătorilor”, iar în realitate numărul îmbolnăvirilor a continuat să crească sau a scăzut mult mai lent decât indicau datele oficiale.

De la începutul sezonului 2025–2026, în România au fost raportate 70.591 de cazuri de gripă, un număr care „este mai mare decât cel din întregul sezon 2022–2023 sau 2023–2024” și care va depăși până la finalul lunii februarie și totalul sezonului 2024–2025.

În lipsa unor date clare, prognozele rămân incerte. Totuși, „este destul de cert că această nouă fază ascendentă a valului de gripă nu va dura mai mult de 1–3 săptămâni” și este puțin probabil să depășească vârful din decembrie, deși ar putea trece din nou pragul de 10.000 de cazuri săptămânale.

Pe acest fond, Octavian Jurma recomandă „prudență rațională până la finalul lunii februarie”, prin menținerea măsurilor de prevenție, atât farmaceutice, precum vaccinarea, cât și non-farmaceutice: mască, distanțare, aerisire și igienă, alături de prezentarea rapidă la medic în caz de infectare.

Medicul compară situația gripei cu cea a COVID-19 și avertizează că, deși s-au înregistrat doar 627 de cazuri noi de COVID-19, acestea au generat cinci decese. „Aceasta înseamnă că mortalitatea aparentă de 0,8% în COVID-19 se menține de 10 ori mai mare decât cea din gripă”, pe fondul lipsei vaccinului anti-COVID în România.

„Este gravă iresponsabilitatea autorităților sanitare din România, care au decis să ignore complet amenințarea COVID-19”, avertizează Octavian Jurma, susținând că un nou val epidemic este așteptat în vara acestui an.