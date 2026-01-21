Primele decese cauzate de gripă în Olt. O pacientă de 100 ani a fost răpusă de virusul de tip A

Direcția de Sănătate Publică Olt a transmis date despre primele decese cauzate de gripă în județ, din acest sezon gripal.

Numărul cazurilor de gripă raportate de cabinetele medicale a fost de peste două ori mai mic în săptămâna 12-18 ianuarie 2026, comparativ cu perioada 5-11 ianuarie, însă în evidențele medicale s-au înregistrat primele decese cauzate de gripă din acest sezon, în județul Olt. Ambele decese sunt la categoria de vârstă peste 65 ani, iar una dintre victime, în vârstă de 100 ani, a fost vaccinată antigripal în acest sezon, în schimb suferea și de alte boli.

Primul deces s-a produs în 17 ianuarie: o femeie care avea 72 ani, din mediul rural, nevaccinată antigripal, cu condiții medicale preexistente. În cazul acesteia a fost confirmat virusul gripal tip A subtip H1 pdm09.

Cel de-al doilea deces s-a produs în 19 ianuarie. O femeie în vârstă de 100 ani, vaccinată antigripal, dar care avea condiții medicale preexistente, a contractat virusul gripal tip A subtip H3, starea sa de sănătate degradându-se și survenind decesul.

Ambele decese s-au produs în spital.

În săptămâna 12-18 ianuarie 2026, în județul Olt au fost raportate 112 cazuri confirmate de gripă, aproximativ jumătate dintre pacienți necesitând internare. Numărul este de peste două ori mai mic față de săptămâna precedentă, când s-au înregistrat 254 cazuri (58 necesitând internarea).

Cele mai multe cazuri de gripă s-au înregistrat la categoria de vârstă 0-19 ani, doar la copiii între 2 și 4 ani fiind raportate 20 cazuri.

La cabinetele medicale se prezintă în schimb în continuare numeroși pacienți cu afecțiuni respiratorii acute, fiind raportate 696 cazuri (dintre care 33 au necesitat internarea). Și numărul cazurilor care s-au complicat cu pneumonie rămâne în continuare mare, peste cel din săptămâna precedentă, fiind raportate 299 cazuri de pneumonie (55 tratate în regim de spitalizare).

Rezultatul testelor antigenice rapide folosite pentru diagnosticarea pacienților care s-au prezentat cu simptomatologie compatibilă cu gripa a indicat până în prezent că în 683 cazuri a fost vorba de virus gripal de tip A.

Patru cazuri au fost confirmate în Olt, de la debutul sezonului gripal, prin metoda RT- PCR, dintre acestea: două cazuri confirmate pentru virusul gripal tip A subtip H3 ( RT- PCR ) - din care un deces; un caz confirmat pentru virusul gripal tip A subtip H1 pdm09 ( RT- PCR ) - pacientul a decedat; un caz confirmat pentru virusul gripal tip A nesubtipat ( RT- PCR ).

Se recomandă populației prezentarea la medic încă de la primele simptome respiratorii apărute, pentru a se putea stabili indicațiile terapeutice și pentru eventuale investigații suplimentare. Purtarea măștii este cea mai indicată măsură dacă prezentăm simptome respiratorii și suntem nevoiți să ne deplasăm în comunitate, pentru a limita răspândirea virusurilor. Menținerea unei igiene riguroase, cu spălarea mâinilor după atingerea suprafețelor și cu atât mai mult după ce am intrat în contact cu o persoană bolnavă, evitarea aglomerațiilor și evitarea contactului cu persoanele bolnave sunt alte recomandări care ne pot feri de îmbolnăvire.

Medicii încă recomandă vaccinarea antigripală, estimându-se că gripa va continua să circule până în primăvară.

De la debutul sezonului rece și până la începutul acestei săptămâni, la nivelul județului Olt s-au vaccinat antigripal 35.910 persoane, peste 330 dintre acestea în ultima săptămână.