Joi, 22 Ianuarie 2026
Adevărul
Creștere îngrijorătoare a mortalității din cauza gripei. Săptămâna trecută s-au înregistrat 20 de decese

20 de persoane au murit săptămâna trecută în România din cauza gripei, în timp ce numărul infecțiilor respiratorii continuă să crească în această perioadă a sezonului rece, potrivit INSP.

Creşte numărul de infecţii cu gripă. FOTO: Pexeles
Creşte numărul de infecţii cu gripă. FOTO: Pexeles

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a raportat joi că, în perioada 12-18 ianuarie, douăzeci de persoane și-au pierdut viața din cauza gripei, ridicând bilanţul la 40 de decese cauzate de această boală de la începutul sezonului.

În aceeași săptămână, la nivel național au fost înregistrate 96.582 cazuri de infecții respiratorii, incluzând gripă clinică, infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS) și pneumonii. Aceasta reprezintă o creștere de 30,7% față de săptămâna precedentă, când erau raportate 73.880 de cazuri, dar o scădere de 23% comparativ cu aceeași săptămână a sezonului anterior, când s-au înregistrat 125.452 de cazuri. Variația în minus față de media ultimelor sezoane, calculată la 109.832 de cazuri (2018–2025, fără sezoanele pandemice), a fost de 12,1%, notează Agerpres.

În aceeași perioadă, au fost confirmate de laborator 163 cazuri de gripă, dintre care 57 cu virus gripal AH3, 13 cu virus gripal AH1 și 93 cu virus gripal A nesubtipat.

În ceea ce privește imunizarea, până la 18 ianuarie, în Registrul Electronic Național de Vaccinări au fost raportate 1.287.313 vaccinări antigripale, dintre care 1.260.967 au fost efectuate pentru grupele de populație care beneficiază de decontare în regim compensat. De asemenea, 6.062 persoane au fost vaccinate în farmacii comunitare autorizate.

Sănătate

