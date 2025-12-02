România și lupta contra AVC-ului: de la 14 spitale la o rețea națională de tratament rapid

Accidentul vascular cerebral rămâne una dintre cele mai grave urgențe medicale în România, cu un impact semnificativ asupra familiilor și comunităților. În fața unei probleme de sănătate atât de răspândite, informarea corectă devine un element-cheie. Campania „Timpul înseamnă viață” subliniază un adevăr esențial: fiecare minut contează atunci când creierul este privat de oxigen. De modul în care reacționăm în primele momente poate depinde recuperarea unei persoane sau chiar viața ei.

O problemă de sănătate publică ignorată prea mult timp

În România, se estimează că între 60.000 și 70.000 de persoane suferă anual un accident vascular cerebral, iar aproximativ 55.000 dintre aceste cazuri sunt forme ischemice. În astfel de situații, fluxul de sânge către o parte a creierului este blocat, ceea ce produce leziuni rapide și ireversibile dacă pacientul nu primește tratament în timp util. În spatele numerelor se află oameni obișnuiți. Părinți, frați, bunici sau prieteni care își pot vedea viața schimbată într-o clipă. Mulți dintre ei ar putea avea șansa unei recuperări aproape complete dacă simptomele AVC ar fi recunoscute la timp, iar intervenția medicală ar fi inițiată în primele patru ore și jumătate.

În acest context, educația publică devine vitală. Informația corectă poate face diferența în momente critice, atunci când fiecare decizie trebuie luată cu maximă rapiditate și responsabilitate.

Semnele pe care nu ai voie să le ignori

Pentru a recunoaște la timp semnele accidentului vascular cerebral, este esențial să înțelegem manifestările principale. Medicii descriu trei semnale de alarmă pe care oricine le poate observa fără pregătire medicală. Asimetria feței, atunci când zâmbetul devine brusc înclinat sau un obraz pare căzut, reprezintă adesea primul indiciu. Tulburările de vorbire sunt un alt semn major. Dacă persoana nu poate articula cuvintele, vorbește neclar sau pare dezorientată, este foarte probabil să se confrunte cu un AVC. Al treilea simptom frecvent este slăbiciunea apărută brusc la nivelul unui braț sau picior. În multe cazuri, persoana nu mai reușește să ridice membrele sau acestea îi „cad” fără control.

În fața acestor manifestări, reacția trebuie să fie imediată. Un simplu apel la 112 poate salva vieți și poate limita semnificativ leziunile cerebrale. Coincidența dintre momentul

recunoașterii simptomelor și sosirea în spital poate reprezenta diferența dintre o recuperare completă și o dizabilitate permanentă.

Cursa contra cronometru: primele patru ore și jumătate

„Ne dorim ca oamenii să înțeleagă că timpul este viață. În fața unui AVC, fiecare minut pierdut înseamnă o șansă mai mică la recuperare. Apelul la 112 este primul gest care poate face diferența între o viață normală și una schimbată pentru totdeauna”, explică Liliana Curea, reprezentant al Asociației ALIA. Afirmația ei rezumă unul dintre cele mai importante adevăruri medicale în cazul accidentului vascular cerebral.

Fereastra terapeutică în care pacientul poate beneficia de tratamente specializate este limitată. Primele patru ore și jumătate reprezintă intervalul în care procedura de tromboliză intravenoasă poate dizolva cheagul care blochează fluxul sanguin către creier. Cu cât intervenția este mai rapidă, cu atât cresc șansele de recuperare. Informațiile detaliate și alte resurse educaționale pot fi găsite pe platforma oficială www.timpulinseamnaviata.ro, unde campania prezintă în mod accesibil pașii pe care trebuie să îi urmeze orice martor al unui posibil AVC.

Evoluția impresionantă a sistemului medical românesc

România a făcut progrese semnificative în ultimul deceniu în ceea ce privește tratamentul de urgență pentru AVC. Dacă în 2015 existau doar 14 spitale capabile să efectueze tromboliză intravenoasă și trei centre de trombectomie mecanică, astăzi sistemul arată cu totul diferit. Prof. Dr. Cristina Tiu, coordonator național AP AVC acut, subliniază că, datorită eforturilor Societății de Neurologie din România și ale Ministerului Sănătății, există acum 49 de spitale care pot efectua tromboliză și 13 centre specializate în trombectomie mecanică.

Progresele nu sunt doar administrative, ci se văd direct în numărul pacienților tratați. În primele nouă luni ale acestui an au fost realizate peste 3200 de trombolize și peste 1200 de trombectomii la nivel național. Aceste cifre indică un sistem medical care a devenit mai pregătit și mai capabil să ofere șanse reale pacienților care se confruntă cu un AVC. Pentru informații complete despre campanie și resurse suplimentare, cititorii pot consulta din nou platforma www.timpulinseamnaviata.ro.

Vasiliki Tsagkaraki, General Manager Boehringer Ingelheim România, amintește că rolul instituțiilor medicale și al companiilor din domeniul farmaceutic este să fie parteneri de încredere pentru sistemul de sănătate. Educația publică, inovația și disponibilitatea tratamentelor eficiente devin elemente obligatorii într-o societate care își dorește să reducă impactul AVC asupra populației. Cunoașterea simptomelor și acțiunea rapidă formează baza acestei lupte.

Puterea informației în era digitală

Anul acesta, campania „Timpul înseamnă viață” a ales mediul online pentru a ajunge la cât mai mulți români. Seria de materiale video, mesajele de informare și resursele educaționale au rolul de a transforma spațiul digital într-un instrument de prevenție accesibil tuturor. În situațiile în care primele secunde pot salva vieți, este esențial ca informația corectă să circule rapid. Platforma oficială www.timpulinseamnaviata.ro oferă atât explicații clare despre simptome, cât și recomandări privind modul corect de reacție.

Recunoaște semnele. Acționează rapid. Timpul înseamnă viață.

Accidentul vascular cerebral este o urgență medicală în care fiecare moment contează. Educația corectă, recunoașterea simptomelor și apelarea imediată la 112 pot transforma un eveniment potențial devastator într-o șansă reală de recuperare. Fiecare dintre noi poate deveni un salvator atunci când înțelege importanța reacției rapide.

