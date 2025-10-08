Pacienții confirmă: recenzia contează cel mai mult când aleg un medic

Astăzi, când orice informație e la un click distanță, alegerea medicului devine o decizie calculată în care contează foarte mult transparența și experiențele reale împărtășite de alți pacienți.

Un sondaj realizat de Rețeaua de Sănătate Regina Maria, pe un eșantion de 2.606 persoane, arată că alegerea medicului nu mai ține doar de cât de repede poate oferi o consultație sau cât de aproape e clinica. Tot mai des, criteriul decisiv este recenzia afișată pe site – un indicator simplu, dar puternic, al calității percepute prin ochii celor care au trecut deja prin cabinet.

Nota medicului, mai valoroasă decât distanța sau timpul de așteptare

Pentru 1.112 dintre respondenții sondajului, adica un procent de peste 42%, nota medicului are o greutate mai mare decât distanța pe care o au de parcurs până la clinică sau cât de repede pot fi programați. Într-o eră în care fiecare alegere e atent cântărită, pacienții își doresc să fie tratați de medici bine evaluați, în care pot avea încredere.

Datele sondajului arată că 49% dintre respondenți verifică întotdeauna nota medicului înainte de programare, 40% o consultă din când în când, în timp ce doar 11% nu o iau în considerare niciodată. Mai mult decât atât, 48% dintre pacienți consideră recenziile „foarte importante”, iar alți 44% le percep ca fiind „destul de importante”. Într-un peisaj medical în continuă schimbare, aceste cifre spun o poveste clară: vocea pacientului devine un instrument din ce în ce mai valoros.

Dincolo de recenzia de pe site-ul Regina Maria, pacienții care au beneficiat de cel puțin un serviciu în rețea menționează încă două motive care le influențează decizia, dar într-o masură mai mică: recomandările prietenilor sau ale familiei (19%), recomandările venite de la medicul de familie sau de la alți specialiști (17%).

În ansamblu, aceste răspunsuri indică faptul că oamenii au nevoie de validare, fie ea digitală sau personală, înainte de a merge la medic. Informația înseamnă putere, dar și siguranță când vine vorba de propria sănătate.

1 milion de recenzii reale, un sistem de feedback unic și transparent

Ce face ca această notă a medicului să fie relevantă? Faptul că vine de la pacienți care au trecut prin cabinetul medicului. În ultimii 10 ani, Regina Maria a colectat feedback-ul pacienților printr-un sistem complet automatizat, fără selecții sau filtre umane. Până în prezent, au fost adunate peste 1 milion de recenzii – transformând acest mecanism într-un barometru autentic al calității actului medical.

După fiecare consultație – fizică sau virtuală – pacientul primește un formular de evaluare pe e-mail sau în aplicația mobilă, în care sunt punctate aspecte precum: timpul de așteptare, modul în care s-au explicat recomandările, empatia medicului sau gradul de implicare. Scorul final al medicului se actualizează în timp real și devine public doar după acumularea a minimum 10 evaluări – pentru a reflecta o imagine fidelă și relevantă.

Nivelul de satisfacție este, de altfel, remarcabil: media generală a evaluărilor este 9,65, în creștere față de anul anterior (9,56). Mai mult, doar 5 din 1.000 de recenzii sunt negative – un indicator clar al calității actului medical și al încrederii câștigate.

Pacientul de azi vrea mai mult decât tratament: vrea ascultare, încredere, transparență

Pacienții vin la medic mult mai informați și cu o dorință reală de a înțelege ce li se întâmplă. Internetul le oferă acces la surse variate, dar ceea ce îi ghidează cu adevărat astăzi sunt experiențele directe ale altor pacienți.

În acest context, medicul devine nu doar un specialist care pune un diagnostic, ci un partener de încredere care explică, răspunde și încurajează implicarea pacientului. Iar când acesta se simte ascultat și informat, devine mai motivat să respecte tratamentul și să își monitorizeze starea de sănătate pe termen lung.

Această implicare activă contribuie, în același timp, la crearea unui cerc virtuos al feedbackului: pacienții documentați și implicați își împărtășesc experiențele într-un mod detaliat și util, ajutând alți pacienți să facă alegeri mai bune.