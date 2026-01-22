Omeprazolul, printre cele mai folosite medicamente pentru stomac. Patru efecte secundare pe care pacienții trebuie să le cunoască

Omeprazolul este un medicament prescris frecvent pentru probleme precum refluxul gastric, arsurile la stomac sau indigestia. Deși este eficient în reducerea acidității gastrice, specialiștii atrag atenția că poate avea și efecte secundare, unele ușoare, altele mai serioase, mai ales dacă este luat pe termen lung.

Omeprazolul face parte din categoria inhibitorilor pompei de protoni și are rolul de a reduce cantitatea de acid produsă de stomac. Este recomandat atât în caz de reflux gastro-esofagian, cât și în tratamentul unei infecții cu Helicobacter pylori, de obicei împreună cu antibiotice. Există și variante care pot fi cumpărate fără rețetă, însă acestea se pot lua doar pentru perioade scurte, în timp ce majoritatea formelor sunt disponibile doar pe bază de prescripție medicală, relatează publicația Mirror.

Ca orice medicament, omeprazolul poate provoca efecte secundare. Unele sunt mai frecvente și, de regulă, nu sunt grave.

Efecte secundare frecvente

Printre cele mai întâlnite reacții se numără durerile de cap, durerile de stomac, senzația de greață sau vărsăturile, constipația sau diareea, dar și balonarea sau eliminarea mai frecventă a gazelor.

Ghidurile medicale menționează: „Omeprazolul nu afectează, de obicei, capacitatea de a conduce, de a merge cu bicicleta sau de a folosi utilaje. Dar dacă vă simțiți amețit sau aveți probleme cu vederea după ce îl luați, așteptați până când aceste efecte secundare dispar”.

Specialiștii recomandă ca pacienții să discute cu un farmacist sau cu un medic dacă au reacții adverse care îi deranjează sau nu trec. „Ei vă pot oferi sfaturi despre cum să reduceți efectele secundare. Continuați să luați medicamentul, cu excepția cazului în care vi se spune altfel”, se arată în recomandări.

Efecte secundare mai rare, dar serioase

Deși apar mai rar, omeprazolul poate provoca uneori și reacții mai grave. Avertismentul este clar: „Riscul de a avea efecte secundare serioase poate fi mai mare dacă luați omeprazol o perioadă lungă de timp (un an sau mai mult)”.

Printre aceste probleme se numără un nivel foarte scăzut de vitamina B12, slăbirea oaselor, reacțiile alergice severe și apariția unor erupții cutanate însoțite de dureri articulare.

Deficitul de vitamina B12 poate provoca simptome precum oboseală, amețeli, spasme musculare sau slăbiciune. Oasele slăbite cresc riscul de fracturi, mai ales în cazul unei căzături sau al unui traumatism.

O reacție alergică severă (anafilaxie) poate duce la umflarea gâtului sau a limbii, la apariția unei erupții pe piele, pruriginoase și proeminente, sau la dificultăți de respirație. De asemenea, medicamentul poate declanșa o formă de lupus, care se manifestă prin erupții cutanate, mai ales pe zonele expuse la soare, și prin dureri articulare.

Recomandările oficiale spun că este important să ceri ajutor medical de urgență dacă „iei omeprazol și crezi că ai putea avea efecte secundare grave”. De asemenea, trebuie ținut cont că acestea nu sunt toate reacțiile posibile ale medicamentului.

Pentru lista completă a efectelor adverse, pacienții sunt sfătuiți să citească prospectul sau să se informeze din surse medicale oficiale. Orice reacție neobișnuită apărută în timpul tratamentului ar trebui discutată cu un medic sau cu un farmacist.