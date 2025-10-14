Arsurile la stomac: cum să le reduci și să eviți medicamentele. Medic nutiționist: „Mestecă încet și corpul tău îți va mulțumi”

Arsurile la stomac nu trebuie să devină o obișnuință. Stresul, mesele rapide și obiceiurile zilnice pot agrava refluxul acid, dar câteva minute de atenție la modul în care mănânci pot reduce disconfortul și pot ajuta digestia fără medicamente.

Aproape jumătate dintre adulți se confruntă cu arsuri la stomac sau indigestie de mai mult de o dată pe lună, potrivit unui sondaj realizat în 2024 de British Medical Journal.

Refluxul acid apare atunci când acidul din stomac urcă spre esofag, iar dacă devine persistent poate duce la boala de reflux gastroesofagian, cauzată adesea de slăbiciunea mușchilor dintre esofag și stomac.

Medicamentele nu sunt singura soluție

Pentru ameliorarea rapidă a simptomelor, mulți medici prescriu inhibitori ai pompei de protoni, cum ar fi omeprazolul sau lansoprazolul. Aceștia reduc producția de acid și permit vindecarea eventualelor ulcere, însă experții recomandă folosirea lor doar pe termen scurt, deoarece oprirea bruscă a medicamentului poate agrava simptomele, scrie dailymail.

Deborah Grayson, farmacist cu peste 30 de ani de experiență și medic nutriționist, explică faptul că digestia începe înainte de primul înghițitură, în minte.

„Sistemul nostru digestiv funcționează optim când suntem relaxați, dar stresul activează răspunsul de luptă sau fugi, încetinind digestia”, spune ea.

Obiceiuri simple care ajută

Vestea bună este că doar câteva minute de pregătire înainte de masă pot face o diferență semnificativă. Grayson recomandă să acorzi atenție mâncării, să creezi un mediu calm, să faci un scurt exercițiu de respirație și să incluzi frunze amare sau un bitter la începutul mesei pentru a stimula enzimele digestive și producția de bilă.

Pe durata mesei, este important să mesteci bine fiecare înghițitură și să pui tacâmurile jos între ele pentru a încetini ritmul. Mestecarea corectă ajută stomacul și enzimele digestive să proceseze mâncarea mai ușor și reduce riscul de balonare.

„Mestecă încet și corpul tău îți va mulțumi”, susține nutriționistul.

Anumite alimente, precum cafeaua, alcoolul, ciocolata, menta, roșiile, citricele, mâncărurile grase sau foarte picante și porțiile mari, pot agrava refluxul.

În schimb, ceaiurile din mușețel, anghinare, fenicul, rădăcină de nalbă sau ulm alunecos pot calma stomacul și susține digestia.

Suplimentele, precum granulele de lecitină sau bitterele digestive, pot fi de ajutor, dar trebuie discutate cu un medic sau nutriționist înainte de utilizare.

Practica mesei conștiente nu doar că ajută digestia, ci și starea mentală. Mestecarea lentă și atenția la alimente reduc stresul, balonarea și sprijină sănătatea intestinelor.