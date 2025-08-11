Obosea foarte repede. Ce diagnostic a primit un bărbat

Oboseala frecventă, care apare chiar și în cazul unor activități obișnuite, poate indica o afecțiune cardiovasculară. Prin urmare, această problemă nu trebuie neglijată, fiind recomandat un consult medical de specialitate. Cu stări frecvente de oboseală se confrunta și Mihai, în vârstă de 72 de ani, diagnosticat cu probleme cardiace încă din tinerețe.

Deși beneficiase de tratament prin angioplastie pentru boala coronariană de care suferea și respecta cu strictețe medicația recomandată de medic, Mihai a început din nou să aibă simptome alarmante. Obosea foarte des și amețea, astfel încât a decis că meargă din nou la cardiolog. În urma investigațiilor efectuate, bărbatul a primit diagnosticul de insuficiență aortică severă, iar medicul i-a spus că trebuie să fie operat cât mai repede.

Mihai s-a programat pentru intervenția chirurgicală la Prof. Dr. Victor Costache, medic primar chirurgie cardiovasculară, șeful Secției de Chirurgie Cardiovasculară de la Spitalul Clinic SANADOR, care i-a recomandat examinări suplimentare. După ce a efectuat o coronarografie, bărbatul a aflat că suferea de sindrom coronarian cronic cu leziuni bicoronariene, pentru care avea nevoie de o nouă intervenție de angioplastie coronariană cu stent.

Procedura endovasculară trebuia să fie efectuată urgent, înainte de operația pentru tratarea insuficienței aortice. Astfel, Prof. Dr. Victor Costache a recomandat un tratament în etape, pentru a rezolva cu succes ambele afecțiuni grave ale pacientului. Pentru început, a fost efectuată angioplastia coronariană cu stent, pentru deblocarea arterelor coronare care erau sever stenozate.

Angioplastia coronariană a fost realizată cu succes, iar o lună mai târziu, Mihai, care se recuperase fără probleme, a revenit la Spitalul Clinic SANADOR pentru intervenția de înlocuire a valvei aortice afectate. Prof. Dr. Victor Costache a utilizat o proteză biologică avansată, rezistentă, pentru obținerea unor rezultate foarte bune pe termen lung, iar operația a fost efectuată minim invaziv, prin minitoracotomie, pentru o recuperare rapidă.

Intervenția chirurgicală a fost una deosebit de complexă, fiind necesară oprirea temporară a inimii pacientului și folosirea circulației extracorporale, pentru a prelua funcția inimii și a plămânilor. Operația s-a finalizat fără probleme, iar în prezent Mihai se simte foarte bine și și-a reluat activitățile obișnuite. Respectă cu strictețe recomandările medicului și revine regulat la consult la Prof. Dr. Victor Costache.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții beneficiază de metode moderne de tratament pentru afecțiunile cardiovasculare, inclusiv prin proceduri endovasculare, cum este angioplastia coronariană, sau prin operații minim invazive, precum minitoracotomia, care asigură o recuperare rapidă și implică un risc redus de complicații.

Intervențiile de chirurgie cardiovasculară de la Spitalul Clinic SANADOR se desfășoară într-un bloc operator complet digitalizat, cu sprijinul Secției de Anestezie și Terapie Intensivă Cardiovasculară de categoria I. Procedurile endovasculare sunt realizate în Laboratorul de Angiografie, dotat cu două angiografe de ultimă generație, Philips Azurion 7.