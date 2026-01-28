Articol publicitar

Obiceiul zilnic pe care probabil îl faci greșit: adevărul despre igiena dentară

Deși majoritatea oamenilor se spală pe dinți de două ori pe zi, mulți se confruntă în continuare cu sensibilitate, retracții gingivale sau apariția cariilor. Gestul zilnic al periajului dentar, aparent simplu, poate fi realizat incorect, cu efecte negative pe termen lung.

Alexandru Cîrstea jpg

Percepția că dinții curați se obțin prin frecare intensă sau clătire excesivă este încă răspândită, însă specialiștii avertizează că tehnica este cea care face diferența.

Credem că o presiune mare se traduce în dinți mai curați. În realitate, diferența nu o face forța periajului, ci tehnica. Presiunea excesivă poate determina retracții gingivale și sensibilitate dentară.”, explică Dr. Alexandru Cîrstea, medic stomatolog la Dentcof Clinica din Timișoara, una dintre primele clinici stomatologice private din România, înființată ca o afacere de familie în 1991.

Ordinea corectă a pașilor în igiena orală

Mulți pacienți consideră periajul suficient pentru o igienă dentară optimă. Totuși, placa bacteriană se acumulează și în zone greu accesibile pentru periuță, fie ea manuală sau electrică. În acest context, ordinea pașilor în rutina de îngrijire devine esențială.

Există o ordine corectă a pașilor. Ața dentară trebuie utilizată prima, ideal după fiecare masă, pentru a elimina resturile alimentare. Urmează periajul, iar apa de gură rămâne opțională, recomandabilă fiind una fără alcool, cu clorhexidină 0,12% și nu mai mult de trei săptămâni”, subliniază medicul.

Această succesiune maximizează eficiența pastei și a periajului, prevenind împingerea resturilor alimentare în spațiile interdentare.

Periajul imediat după masă: un risc pentru smalț

Un alt obicei răspândit este periajul imediat după masă. În funcție de alimentele consumate, smalțul dentar poate deveni, temporar, mai vulnerabil, iar periajul efectuat prea devreme poate avea consecințe pe termen lung.

După consumul de alimente acide, este recomandat să se aștepte 20–30 de minute. Saliva neutralizează acizii și inițiază procesul de remineralizare al smalțului. În schimb, după alimente blânde, cum sunt produsele lactate sau ouăle, periajul poate fi efectuat imediat.”, explică Dr. Cîrstea.

Periajul dentar este un proces care, realizat incorect, poate duce la probleme dentare și gingivale pe termen lung. Diferența nu o fac nici cantitatea de spumă, nici frecvența mișcărilor, ci tehnica, ordinea pașilor și momentul periajului.

Pacienții care doresc evaluări personalizate și recomandări pentru igiena orală îl pot consulta pe Dr. Alexandru Cîrstea, medic stomatolog cu experiență extinsă în restaurări protetice minim invazive realizate sub microscop, obturații directe și tratamente restaurative complexe. Cu o abordare pragmatică și atentă la confortul pacientului, Dr. Cîrstea oferă la Dentcof, Timișoara, soluții adaptate fiecărui caz, atât pentru prevenție, cât și pentru intervenții durabile.

