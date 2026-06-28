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O femeie însărcinată cu gemeni a murit la o zi după externarea de la Maternitatea Giulești. „I-au spus că sunt atacuri de panică”

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O femeie de 36 de ani, însărcinată în 18 săptămâni cu gemeni, a murit la scurt timp după ce a fost externată de la Maternitatea Giulești, iar familia acuză echipa medicală de malpraxis și neglijență. Potrivit Observator, rudele susțin că medicii au ignorat timp de mai multe ore simptomele grave ale pacientei și i-au spus că suferă de un atac de panică.

Familia femeii acuză medicii de la Giulești de malpraxis și neglijență. FOTO: Arhivă
Familia femeii acuză medicii de la Giulești de malpraxis și neglijență. FOTO: Arhivă

Georgiana încerca de aproape zece ani să devină mamă și obținuse sarcina în urma mai multor proceduri de fertilizare in vitro. Sarcina era una cu risc, iar femeia era însărcinată cu gemeni.

Externată, apoi readusă de urgență la spital

Potrivit Observator, femeia a fost internată la Maternitatea Giulești pe 4 iunie, după ce a observat pierderi de lichid amniotic. Ea a rămas în spital aproximativ două săptămâni, timp în care medicii i-au efectuat un cerclaj pentru susținerea sarcinii.

Pe 17 iunie, Georgiana a fost externată. În foaia de externare, consultată de Observator, medicii au consemnat că pacienta prezenta risc de avort, însă au precizat că starea sa generală era bună, era afebrilă și nu prezenta sângerări.

La mai puțin de 24 de ore după externare, starea femeii s-a deteriorat brusc. A început să aibă frisoane, sângerări și dureri puternice, iar familia a chemat ambulanța, care a transportat-o înapoi la aceeași maternitate.

Familia: „Ni s-a spus că sunt atacuri de panică”

Rudele susțin că, deși pacienta a ajuns la spital în jurul orei 13.00, aceasta ar fi așteptat ore întregi fără să primească tratamentul necesar.

Te întorci a doua zi, te ia în primire același doctor care te-a externat și ți-a urmărit sarcina atâta timp și spune că de fapt tu n-ai nimic și că toate durerile tale sunt atac de panică”, a declarat pentru Observator Mihai Miclea, fratele Georgianei.

Potrivit familiei, femeia a cerut în repetate rânduri întreruperea sarcinii din cauza durerilor insuportabile, iar intervenția a fost făcută abia în jurul orei 22.00.

Efectiv, nu i-au făcut nimic, au lăsat-o pe salon. S-a spus că sunt atacuri de panică și i-au administrat doar calmant, să o liniștească”, a mai afirmat fratele victimei.

Certificatul IML indică septicemie

În timpul intervenției, medicii au decis extirparea uterului din cauza necrozei, iar pacienta a fost ulterior transferată la Spitalul Universitar. La câteva ore după transfer, femeia a murit.

Potrivit certificatului medico-legal citat de Observator, cauza decesului a fost o corioamniotită severă, urmată de necroză uterină, septicemie și insuficiență multiplă de organe.

Familia anunță că va depune plângeri penale pentru malpraxis și cere ca persoanele responsabile să răspundă pentru moartea femeii și a celor doi copii.

Observator precizează că a solicitat puncte de vedere atât Maternității Giulești, cât și Spitalului Universitar și a încercat să ia legătura cu medicul ginecolog care a urmărit sarcina. Până la momentul difuzării materialului, niciuna dintre instituții și nici medicul nu au oferit un răspuns.

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