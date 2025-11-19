Ministrul Sănătății, satisfăcut de rezultatele la Rezidenţiat: „Se vede limpede că nivelul de pregătire creşte constant”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri, în contextul încheierii Concursului naţional de admitere în Rezidenţiat, că nivelul de pregătire creşte constant, de la un an la altul, iar rezultatele ''la vârf'' sunt unele remarcabile.

"Odată cu încheierea Concursului naţional de admitere în Rezidenţiat, avem acum o imagine clară asupra generaţiei care urmează să intre în sistemul medical. Se vede limpede că nivelul de pregătire creşte constant, de la un an la altul. (...) La vârf, rezultatele sunt remarcabile: 944 de puncte la medicină, 935 la medicină dentară şi 924 la farmacie. Sunt valori care confirmă direcţia ascendentă a performanţei şi arată că în faţa noastră avem o generaţie puternică, una care ridică standardele şi duce mai departe nivelul de excelenţă", a scris ministrul pe Facebook.

În opinia sa, modul în care s-a desfăşurat concursul confirmă că procesul devine ''tot mai clar şi mai corect'' pentru toţi.

"Numărul de contestaţii a scăzut considerabil: 23 la medicină, 14 la medicină dentară şi doar 1 la farmacie, reduceri între 37% şi 93% faţă de anul trecut. Asta înseamnă reguli înţelese, predictibile şi aplicate uniform. Nu am avut subiecte anulate. (...) Iar asta, din punctul meu de vedere, este un reper", a susţinut Rogobete.

El a menţionat că la medicină sunt disponibile 4.649 de locuri şi posturi, cu aproape 10% mai multe decât anul trecut.

"Fiecare loc reprezintă un tânăr care îşi găseşte direcţia în sistem, o echipă care se întăreşte şi o nevoie reală pe care o acoperim într-un context european marcat de deficit de personal medical. Este un angajament pe care îl asumăm cu toată responsabilitatea: formarea oamenilor de care depinde viitorul sănătăţii. Le mulţumesc tuturor celor implicaţi, în mod special doamnei profesor Cătălina Poiană, care anul acesta a fost preşedinta Comisiei de Rezidenţiat", a transmis Alexandru Rogobete.