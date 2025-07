Mesajul viral al unui neurochirurg: „Tuturor le e foame! Fără un loc de muncă imediat după rezidențiat, stăm flămânzi, pe banii părinților”

Un apreciat medic neurochirurg a explicat de ce colegii săi sunt în continuare tentați să plece din țară. Motivele nu mai sunt legate de bani sau de dotarea din unitățile sanitare, la care se gândesc guvernanții, ci de lipsa de locuri. Postarea sa a devenit virală.

Medicul neurochirurg Georgian Ciobotaru explică, într-o postare pe contul său de Facebook, expunând realități despre care de obicei se vorbește în șoaptă, că medicii tineri vor continua să plece din România. Motivele nu mai sunt legate de salariile mici sau lipsa dotărilor din spitale, așa cum cred guvernanții, ci țin de oportunitățile de a-și construi o carieră.

Chiar dacă spitalele se modernizează și veniturile medicilor sunt, în România, relativ echivalente cu cele din străinătate, plecările vor continua. „Nu de asta pleacă. Ne pleacă predominant tinerii care n-au locuri de muncă”, explică dr. Georgian Ciobotaru în postarea sa.

Medicul prezintă motivele lipsei de perspectivă, în special pentru medicii bine pregătiți.

„Sunt specialiști care participă ca proștii la 10-15 examene pe posturi”

Dr Ciobotaru susține că prea multe concursuri sunt aranjate, iar tinerii participă „ca proștii” la 10-15 examene pe posturi „care nu sunt pentru ei”, când problema s-ar putea rezolva prin organizarea unui concurs unic la nivel național.

„De ce nu sunt locuri? Că trebuie să te dai pe lângă un dinozaur să organizeze examen de post pentru tine. Sunt specialiști care participă ca proștii la 10-15 examene pe posturi care nu sunt pentru ei. Și se mai și duc prin toată țara degeaba. De ce nu se face un examen pe post național? Cum adică? Păi simplu: în octombrie-noiembrie e examenul de specialitate, iar în decembrie și iunie să fie examenul pe post! Se înscriu la el țâșpe spitale: Moinești, Poplaca, Onești, etc. Fiecare vrea X posturi pe Y Z specialități. Și la examenele astea se înscriu câți rezidenți/specialiști vor și dau examenul pe specialitatea lor. Subiecte naționale decente care să demonstreze că poți gândi, nu că doar vomiți ce ai memorat, corectura ca la rezidențiat - șpaga zero, copiat zero. Apoi, în ordine: ai luat cel mai mare punctaj, alegi ce post vrei tu, unde vrei tu. Apoi următorul. Și tot așa. Ai luat examenul dar nu mai sunt posturi? Primești adeverință să pleci gratis unde vrei în afară. Ai picat sau ai refuzat un post pe motiv că vrei să te duci în străinătate? Semnezi că plătești facultatea și rezidențiatul și poți să pleci liniștit! Nu e legal să ții medicii în țară? Faci contract cu ei la începutul facultății, cum fac MApN, MAI, MJ, etc.”, propune medicul.

O altă problemă nerezolvată este faptul că medicii tineri vor locuri în centrele universitare, însă și la acestea accesul este permis tot ocolind meritocrația. „În majoritatea centrelor universitare însă, trebuie să te conectezi cu ștabul de acolo, tu stând în general în genunchi și conectându-te, alternativ, fie în față fie în spate. Nu oricine își ia un doctorat sau un post de asistent! Însă dacă ar verifica pe bune cineva cunoștințele medicale sau universitare ale cadrelor universitare, suspectez că s-ar putea să mai rămână o mână subțirică de doctoranzi sau asistenți universitari, căzând în dizgrație armate întregi de lingăi și scursuri”, susține dr. Ciobotaru.

O a treia problemă identificată de neurochirurgul de la Spitalului Universitar de Urgență Militar Central este că aceea că Ministerul Sănătății acceptă transferurile din provincie către București pe motive variate, însă în același timp același minister nu acceptă transferurile între spitale ale medicilor seniori. „Dacă eu sunt medic la Buzău și fac acolo o secție de neurochirurgie de se învârte după soare, de ce nu pot să fiu transferat apoi, la cererea mea sau de comun acord cu spitalul la...Giurgiu, să fac și acolo asta, iar la Buzău să las un coleg care a muncit cot la cot cu mine, să ducă totul mai departe?”, întreabă medicul.

„Cine mă plătește pe mine 3-4 luni în care nu am parafă?”

Un alt motiv pentru care tinerii medici se gândesc să plece este acela că rămân fără loc de muncă imediat după Rezidențiat. „Tuturor le e foame! Fără un loc de muncă imediat după rezidențiat, stăm flămânzi, pe banii părinților! Păi dacă dau examenul de specialitate în octombrie-noiembrie, de ce p***a mă-sii nu am actele gata până în ianuarie și trebuie să aștept până în aprilie? Cine mă plătește pe mine 3-4 luni în care nu am parafă? Ministrul? După ce trebuie să te milogești la părinți de bani la 28-30 de ani, iți vine să te duci în toată lumea”, semnalează medicul.

Volumul de muncă inegal este un alt motiv de nemulțumire. Sunt, spune medicul, secții de urgență unde există sute de consulturi, pentru că oamenii nu se adresează medicului de familie.

„Dacă Ministerul ar impune o taxă de 200-300 de lei pentru un consult non-urgent la UPU, cum e în toate țările civilizate, s-ar elibera jumătate dintre locuri! Ce ai? Dureri de spate de 3 luni? 300 de lei consultul acum în noapte sau te duci la medicul de familie mâine, iei bilet de trimitere către Neurochirurgie și te vede cu prima ocazie neurochirurgul, că așa cum ai stat 3 luni, mai stai 2 săptămâni. Din 300, doctorul ia 50 de lei, asistentul de caz 20 și statul 230. Aducem bani la buget și așa iți convine să faci gărzi cu mulți pacienți”, propune medicul. Astfel de măsuri i-ar putea determina pe pacienți să plătească asigurare, pentru că vor avea nevoie nu doar de consultația care costă, ci și de rețetă, control etc., de care nu beneficiază neasigurații.

Lipsa neurochirurgilor

Medicul Georgian Ciobotaru lasă pentru ultima parte a mesajului său prezentarea unei probleme grave, care are legătură de asemenea cu volumul inegal de muncă: cea a lipsei neurochirurgilor din multe spitale, sau, și mai grav, a refuzului acestora de a a realiza anumite intervenții.

„Și același volum inegal spre exemplu în specialitatea mea: avem județe întregi în țară fără neurochirurgi. Stau pacienții gravi uneori cu zilele prin UPU. Și mai rău e că sunt județe unde există neurochirurgi, dar refuză să facă intervenții. Refuză să pună drenaje ventriculare externe (salvatoare de viață și OBLIGATORII LEGAL ȘI MORAL) din varii motive, refuză să opereze cap, refuză să facă gărzi, etc.. De ce nu verifică ministerul câte drenaje ventriculare externe s-au pus în reședințele de județ cu neurochirurgie? Că dacă sunt 0 drenaje, acolo trebuie trimis corpul de control, că au murit niște oameni nevinovați!!! A încerca să rezolvi exodul medicilor cu bani e ca și cum ai încerca să scapi de singurătate plătind prostituate pe centură. Dați mai departe dacă sunteți de acord vă rog. Poate ajunge până la ministru”, își încheie medicul mesajul.

Sute de utilizatori ai Internetului au comentat, cei mai mulți dându-i dreptate medicului și expunând propriile experiențe legate de sistemul medical din România. Postarea are de asemenea peste 30.000 de distribuiri.