Ministrul Sănătăţii: Noua formă legală pentru protecția medicilor este benefică

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, salută ideea propusă de Colegiul Medicilor din România ca persoanele care agresează medici aflaţi în serviciu să fie acuzate de ultraj.

„Mi se pare în regulă, cred că această formă prin care se legiferează oarecum ultrajul pentru personalul medical este una bună, pentru că am avut nenumărate cazuri în care medicii au fost agresaţi, insultaţi, agresaţi fizic, urmăriţi, ameninţaţi în spaţiul public, defăimaţi şi aşa mai departe”, a afirmat Alexandru Rogobete, miercuri seară, la Medika Tv.

El a catalogat propunerea drept „o formă de protecţie pentru personalul medical”, considerând că este „un prim pas” pentru ca medicii şi asistenţii să fie mai în siguranţă.

Colegiul Medicilor din România a adoptat, recent, un Cod de Deontologie Medicală, care prevede inclusiv reguli privind relaţia medic-pacient.