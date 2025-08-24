Foto Ministrul Sănătății, în vizită la Spitalul Județean din Vâlcea. „Sănătatea se schimbă cu fapte și bani europeni, nu cu promisiuni”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat duminică, 24 august, spitalele din județul Vâlcea, iar concluzia pe care a tras-o este aceea că „sănătatea se schimbă cu fapte și bani europeni, nu cu promisiuni”.

„Astăzi am vizitat spitalele din județul Vâlcea și am văzut, din nou, că sănătatea se schimbă cu fapte și bani europeni, nu cu promisiuni. Investițiile depășesc 150 de milioane de euro – bani transformați în realitate pentru pacienți”, transmite ministrul.

Acesta a precizat că, în urma investițiilor, s-a ridicat standardul serviciilor medicale:

ambulatoriu extins, reabilitat și dotat cu echipamente moderne

un bloc operator nou, cu 9 săli de operație ultramoderne

modernizarea secției ATI și echipamente de top pentru pacienții critici

aparatură de imagistică performantă pentru diagnostic rapid, aproape de casă

construirea unui centru de sănătate mintală pentru tratarea pacienților cu adicții.

Potrivit ministrului, urmează să fie achiziționat un angiograf, „astfel încât pacienții cu AVC să fie tratați aici, în județ”, și va fi înființat primul consorțiu administrativ județean din România – „toate spitalele din Vâlcea vor funcționa într-o singură rețea medicală, pentru servicii unitare și performante”.

De asemenea, Spitalul Județean de Urgență din Vâlcea va fi transformat în spital clinic, „pentru atragerea specialiștilor și recunoașterea performanței medicale”.

„Nu suntem perfecți. Există și scăpări – pentru că suntem oameni. Dar cu seriozitate și atitudine proactivă, reașezăm sănătatea pe baze solide și demne”, a mai afirmat Rogobete pe Facebook.