Ministrul Sănătății a luat cina cu regele romilor la palatul acestuia din Sibiu. Despre ce a discutat cu Dorin Cioabă

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, l-a vizitat pe regele romilor Dorin Cioabă la palatul din Sibiu.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a postat sâmbătă seara pe Facebook că în cursul zilei l-a vizitat pe autointitulatul rege al romilor, Dorin Cioabă, la Sibiu.

„Astăzi, la Sibiu, am avut bucuria de a fi găzduit de domnul Dorin Cioabă, Președintele International Romani Union. Am luat cina împreună și am purtat o discuție deschisă și interesantă, în care mi-au fost prezentate activitățile desfășurate atât în România, cât și în plan european, pentru reprezentarea și susținerea comunității”, a scris ministrul Sănătății pe rețeaua de socializare.

Alexandru Rogobete l-a asigurat pe Dorin Cioabă de întregul său sprijin, ”pentru că suntem aici pentru oameni și pentru a construi punți de încredere și respect”.