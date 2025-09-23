Ministrul Sănătății, după declarațiile lui Trump despre paracetamol: „Am solicitat Agenţiei Naţionale a Medicamentului un punct de vedere avizat”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a reacţionat după ce preşedintele american Donald Trump a afirmat că paracetamolul ar fi „probabil asociat cu un risc foarte crescut de autism” şi a sfătuit femeile însărcinate să nu ia acest medicament, notează AFP.

„Am văzut declaraţia domnului preşedinte, nu mă pronunţ asupra declaraţiei dânsului. Am solicitat Agenţiei Naţionale a Medicamentului un punct de vedere avizat, studiile recente în vigoare şi sigur că voi face o declaraţie şi un răspuns ferm pentru această situaţie. Acum nu am un răspuns clar”, a spus Rogobete la Palatul Parlamentului.

El a precizat că, până acum, nu a primit semnale din partea specialiştilor privind acest subiect: „Cred că rezultatele ştiinţifice şi studiile de specialitate pot demonstra dacă există sau nu există o legătură între paracetamol şi o serie de reacţii adverse. După cum bine cunoaştem, toate medicamentele au şi reacţii adverse, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, dar este nevoie de studii ştiinţifice suplimentare pentru a putea arăta, dovedi acest lucru”.

Întrebat ce recomandă oamenilor după declaraţiile făcute de Trump, ministrul Sănătăţii a răspuns că studiile nu mai recomandă consumul de paracetamol.

„Nu ştim dacă sunt fără dovezi sau nu. Din acest motiv, am solicitat Agenţiei Naţionale a Medicamentului să facă o evidenţă cu cele mai recente studii în domeniu. Dacă există studii care demonstrează acest lucru şi aceste studii nu mai recomandă consumul de paracetamol, cel mai probabil că şi producătorul îl va retrage de pe piaţă, nu va trebui să luăm noi o decizie din acest punct de vedere. Aşteptăm analiza ANM şi apoi putem discuta în cunoştinţă de cauză”, a raspuns acesta.

Luni, preşedintele american Donald Trump a declarat într-o conferinţă de presă la Casa Albă, dedicată autismului: „Nu luaţi! Nu-i daţi copilului!”, avertizând femeile însărcinate să evite paracetamolul (Tylenol în SUA), comentarii criticate de specialiştii în autism.