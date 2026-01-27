Ministrul Sănătății, clarificări despre legea „end of life”: Îngrijirea pacientului terminal nu înseamnă oprirea aparatelor

Ministrul Sănătății a transmis că legea „end of life” nu va fi adoptată fără consultări ample cu medici, societăți profesionale și culte religioase, pentru a asigura o abordare demnă și bine fundamentată a îngrijirii pacientului terminal.

Ministrul Sănătății a transmis că legea nu va fi adoptată fără consultări ample cu medici, societăți profesionale și reprezentanți ai cultelor religioase, având în vedere sensibilitatea extremă a subiectului.

"Este un domeniu greu, care nu poate fi făcut de o persoană sau de un grup izolat. Este un pachet de care România are nevoie", a declarat ministrul la ProTV. El a explicat că există deja un grup de lucru la nivelul Colegiului Medicilor, în colaborare cu Societatea Română de Anestezie-Terapie Intensivă, Avocatul Poporului și Societatea Europeană de Anestezie.

Discuțiile despre legea "end of life" au fost reaprinse după cazul de la Spitalul Sfântul Pantelimon, unde două doctorițe sunt anchetate pentru manevre medicale care ar fi dus la decesul mai multor pacienți. În acest context, ministrul avertizează că tema poate fi ușor speculată sau politizată, denaturând actul medical.

Potrivit acestuia, viitorul cadru legislativ va avea la bază o viziune clară asupra îngrijirii pacientului terminal, care va fi supusă unei dezbateri publice largi. Consultările vor începe în acest an, însă procesul nu va fi grăbit.

"Aștept principalele obiective și viziuni, a ceea ce înseamnă îngrijirea pacientului terminal. Acele viziuni le vom pune în dezbatere publică largă, care va începe cu toate societățile profesionale din sănătate, pentru că toate specialitățile ajung la un moment dat în contact cu un pacient atât de complex. Apoi vom avea o consulare cu zona cultelor religioase, pentru că aici discutăm mai mult decât zona de îngrijirea pacientului terminal, discutăm despre demnitatea umană. Este un domeniu greu, un domeniu care nu poate fi făcut de o persoană, nu poate fi apanajul unui grup izolat, este pachet de care România are nevoie. Îngrijirea pacientului terminal nu înseamnă oprirea aparatelor sau neadministrarea tratamentelor vitale. Este vorba despre o abordare demnă pentru un pacient pentru care, din punct de vedere medical, nu se mai poate face nimic", a precizat ministrul, adăugând că demnitatea umană trebuie să fie principiul central al viitoarei legi.