search
Miercuri, 21 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Proiectul privind introducerea telemedicinei în România va fi supus aprobării Guvernului. Rogobete a explicat cum va funcționa

0
0
Publicat:

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, miercuri seară, că proiectul privind introducerea telemedicinei în România urmează să fie supus aprobării Guvernului, cel mai probabil săptămâna viitoare.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății FOTO: Facebook
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății FOTO: Facebook

”Telemedicina sau ambele proiecte din actul normativ care urmează să fie supus aprobării în şedinţa de Guvern, cred eu că de săptămâna viitoare, vin să regleze o serie de nevoi până la urmă pe care le-am identificat în ultima perioadă. Dacă discutăm despre telemedicină, sigur că în ultimii ani se tot discută despre telemedicină. În zona privată, de exemplu, ea funcţionează într-un regim accelerat şi a avut parte de o dezvoltare importantă. În alte ţări europene se utilizează de ani de zile, dar la noi acest termen în sistemul public a fost destul de sfios, dacă pot spune aşa, plastic, introdus. Nu există o reglementare clară ce înseamnă telemedicina, pentru ce specialităţi se poate realiza telemedicina, în ce condiţii pot fi acordate serviciile prin telemedicină şi foarte important, cum se decontează aceste servicii, pentru că până la urmă vorbim de servicii medicale care trebuie să fie decontate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate”, a declarat Alexandru Rogobete, miercuri seară, la Medika TV.

Ministrul a explicat şi ce înseamnă telemedicină, scrie News.

”Practic, dacă discutăm despre servicii medicale la distanţă, asta înseamnă telemedicină, ea poate fi împărţită în consultaţii diagnostice la distanţă, adică pacientul intră printr-o platformă dedicată digitală în contact cu medicul printr-un sistem audio-video şi se realizează un consult la distanţiă. Apoi, poate exista componenta de tele-ICU, adică tele-terapie intensivă, adică o terapie intensivă de rang inferior. De exemplu, se conecteaza cu o terapie intensivă de specialitate şi se acordă consultanţă medicală între colegi, medici, specialişti”, a spus Rogobete.

Această modificare legislativă, spune ministrul, vine în sprijinul pacienţilor.

”Eu cred că este o modificare legislativă şi un proces absolut firesc care vine în avantajul pacienţilor în primul rând pentru că nu mai trebuie să se deplaseze pentru un computer tomograf care nu îi reprezintă o urgenţă la primul spital judeţean sau primul spital care dispune de medic. Nu, îl poate face cât mai aproape de casă, acolo unde există şi există slavă Domnului în multe spitale orăşeneşti imagistică Iar rezultatul îi poate veni fie în ambulatorul de specialitate unde l-a făcut la o distanţă de două sau de trei zile. Pentru situaţiile unde rezultatul nu reprezintă o urgenţă aminţătoare de viaţă, pentru o evaluare, pentru o pregătire, pentru o anumită intervenţie chirurgicală, de exemplu, unde nu este urgent, acest lucru este absolut necesar. Aceasta este ideea proiectul cu telemedicina, el va veni în sprijinul tuturor”, a explicat Alexandru Rogobete.

Ministerul Sănătăţii a suspus, miercuri, dezbaterii publice proiectul unei ordonanţe care va reglementa telemedicina, ceea ce, potrivit ministrului Sănătăţii, Alexanru Rogobete, este un instrument util pentru sistemul de sănătate, dar nu poate fi o soluţie universală. Nu toate specialităţile medicale şi nu toate situaţiile clinice pot fi gestionate la distanţă în condiţii de siguranţă, de aceea detaliile vor fi reglementate prin acte subsecvente.

Sănătate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
digi24.ro
image
Povestea tulburătoare a unei fetițe de 6 ani, singura supraviețuitoare dintr-o familie aflată în trenul distrus în Spania
stirileprotv.ro
image
Oana Țoiu, mesaj pentru Trump, după discursul de la DAVOS! „România a răspuns...”
gandul.ro
image
Bucureștenii au pierdut peste 7 zile în trafic anul trecut
mediafax.ro
image
Faza care nu s-a văzut la TV în Galatasaray – Atletico Madrid 1-1. De ce i-a certat Istvan Kovacs pe jucătorii lui Simeone. Video
fanatik.ro
image
Ororile prin care a trecut tânăra ținută sclavă de șeful ISIS: „Soția lui era chiar mai rea decât el”
libertatea.ro
image
Șeful NATO susține că Europa ar trebui, de fapt, „să fie fericită” că Donald Trump se află la conducerea SUA
digi24.ro
image
„Love my girls” » A furat toate privirile la petrecerea de logodnă a lui Radu Drăgușin, la Athenee Palace
gsp.ro
image
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Un apartament a înghețat la propriu după ce chiriașul a oprit încălzirea ca să facă economie, iar țevile de apă s-au spart
antena3.ro
image
Filmul uciderii lui Mario Alin Berinde. Doi minori au pus la cale un plan diabolic
observatornews.ro
image
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
cancan.ro
image
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
prosport.ro
image
Zona din Bucureşti în care s-au vândut cele mai multe apartamente în 2025. Un sfert din totalul înregistrat la nivelul Capitalei, doar într-un singur sector
playtech.ro
image
Soția fotbalistului care a făcut furori la cununia lui Radu Drăgușin. A ieșit în evidență cu ținuta sa
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
NEWS ALERT S-a aflat: cine va fi noul selecționer al României! ”Lucrurile sunt 99% bătute în cuie”
digisport.ro
image
Situația de la Marea Neagră ar putea închide una dintre cele mai vechi rivalități din Europa
stiripesurse.ro
image
Filmul crimei din Timiș, unde Alin a fost înjunghiat de prieteni și apoi îngropat în curtea unei case. Motivul halucinant pentru care i-ar fi luat viața
kanald.ro
image
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. Bunicii noştri pierd 825 de lei la pensie, pe cine afectează măsura şi de când se aplică
romaniatv.net
image
De câți bani are nevoie o familie pentru a trăi decent în România. Calculele Ministrului Muncii
mediaflux.ro
image
Lindsey Vonn a intrat în trendul „2016” și a „rupt” internetul cu imaginile postate: „Ședința noastră cu body paint”
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Crima din Timiș a șocat România. Cum a fost ucis Alin, tânărul de 15 ani, de alți doi adolescenți de 13 și 15 ani. Descoperirea macabră făcută de polițiști
actualitate.net
image
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
click.ro
image
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
click.ro
image
Minciunele moldovenești de casă. Rețeta tradițională care readuce gustul copilăriei la tine în farfurie
click.ro
Kate și William, vizită în Scoția marți, 20 ianuarie, Profimedia (7) jpg
Prințesa Kate, din nou superbă în carouri. În Scoția, a etalat un nou palton din garderoba sa
okmagazine.ro
Prințul William, Kate Middleton sursa foto Profimedia jpg
Kate ar fi „prea conservatoare” ca să încerce ce-i place soțului ei în dormitor. Care ar fi marea plăcere a lui „Dirty Will”?
okmagazine.ro
Valentino foto Profimedia jpg
Superstiția pe care o avea creatorul de modă Valentino Garavani l-a făcut celebru în toată lumea
clickpentrufemei.ro
Sbonski de Passabon Galeasse a la voile jpg
Cele mai puternice tipuri de nave de război din istorie: din secolul VII î.Hr. până în secolul XVII d.Hr.
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce Ilie Năstase și Luminița Anghel refuză să-și mai ajute copiii adoptivi cu bani? Radu Leca, psiholog: „Un copil vine cu răni vechi!” E cale de împăcare?
image
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”

OK! Magazine

image
Kate ar fi „prea conservatoare” ca să încerce ce-i place soțului ei în dormitor. Care ar fi marea plăcere a lui „Dirty Will”?

Click! Pentru femei

image
Scarlett Johansson a pierdut titlul de „actriță cu cele mai mari încasări”, iar soțul ei n-a întârziat să reacționeze

Click! Sănătate

image
A făcut cancer colorectal la 24 de ani. Care au fost cele 3 simptome prezente?