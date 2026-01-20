Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat la „Interviurile Adevarul”, că anul 2026 ar putea marca un pas important pentru sistemul medical românesc, odată cu posibilitatea de a trata pacienți cu arsuri grave în țară și cu planuri de inaugurare a unor spitale noi. El a subliniat că bugetul Sănătății trebuie să fie „ancorat în realitate” pentru a asigura funcționarea sistemului și a preveni suferința pacienților și a asigurat că lucrările la centrele de mari arşi și la alte unități sanitare continuă într-un ritm accelerat.

„Anul 2026 va însemna anul în care România va putea să își trateze marii arși acasă”, a precizat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, la „Interviurile Adevărul”, vorbind despre bugetul pe sănătate de anul acesta.

Potrivit ministrului, „vorbim pentru prima dată în ultimii 35 de ani când vom da în folosință spitale noi”, context în care execuția spitalelor nu poate fi oprită.

El și-a exprimat speranța că bugetul ministerulului va fi unul „suficient ancorat în realitate, astfel încât sistemul să poată funcționa și pacienții să nu sufere”

„Sunt convins că Ministerul nu va avea un buget mai mic decât cel executat la finalul anului trecut. Undeva la 26 de miliarde de lei pentru Ministerul Sănătății și la 81 de miliarde de lei pentru Casa națională de Pensii. Alocarea inițială a fost mai mică”.

Ce spune despre reducerile de cheltuieli

Întrebat cu privire la reducerile de cheltuieli pe care trebuie să le facă toate ministerele, rogobete a precizat: „Am speranțe că lucrurile mai pot fi nuanțate și cred că este nevoie de o nuanțare, pentru că, în primul rând, sistemele nu seamână între ele. Particularitățile de la Sănătate nu se regăsesc la Apărare, la Interne, în administrația publică.

Ori a aplica o măsură în mod egal pentru toate sistemele, din punctul meu de vedere, cred că este o greșeală, dar am convingerea că prin dialog și prin echilibru ele pot fi nuanțate și aplicate corect”.

În curs de actualizare