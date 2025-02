UE vrea să schimbe radical bugetul, pentru a da mai multă putere guvernelor. Din zeci de programe vor rămâne doar trei

Bruxelles vrea să schimbe radical următorul buget comun de trilioane de euro al UE, înlocuind zeci de programe cu doar trei, care ar avea fonduri comasate și ar da mai multă putere de cheltuieli guvernelor naționale.

Planul, consultat de Financial Times, prevede un buget mai „ambițios” în „dimensiune și concepție” pentru a face față cererilor crescute de cheltuieli pentru apărare și rambursări consistente a datoriilor.

În timp ce documentul nu propune o sumă totală pentru bugetul multianual, care începe în 2028, Comisia Europeană pledează pentru cea mai mare revizuire a modului în care sunt distribuite fondurile, afirmând că „status quo-ul nu este o opţiune”.

Comisia remarcă faptul că necesitatea de a rambursa costurile pentru obligaţiunile din perioada Covid s-ar ridica la 30 de miliarde de euro pe an, sau 20% din cheltuielile anuale ale blocului comunitar - o povară financiară fără precedent care va forţa UE să regândească contribuţiile globale.

50 de programe „rigide”, reunite în trei fonduri principale

Comisia a indicat că doreşte să revoluţioneze structura bugetului, reunind peste 50 de programe de cheltuieli „rigide” în trei fonduri principale care oferă mai multă „flexibilitate” pentru a face faţă provocărilor neaşteptate.

În mod tradiţional, bugetul UE este finanţat prin contribuţii naţionale care se ridică la aproximativ 1% din venitul naţional brut al UE. Aproximativ o treime este alocată subvenţiilor pentru agricultură, o altă treime regiunilor mai puţin dezvoltate - prin aşa-numita politică de „coeziune” - iar restul acoperă orice altceva, de la ajutorul extern la salariile personalului UE.

În cadrul bugetului simplificat, Comisia ar conveni asupra unui singur „plan pentru fiecare ţară cu reforme şi investiţii-cheie”, inclusiv fonduri regionale şi subvenţii agricole. Acest lucru ar oferi, de fapt, guvernelor naţionale o mai mare libertate de decizie în ceea ce priveşte proiectele, inclusiv unele care au fost convenite în mod tradiţional la nivelul autorităţilor locale cu Bruxelles-ul.

Un al doilea „fond european pentru competitivitate” ar stimula investiţiile în sectoare-cheie şi în proiecte comune, în timp ce un fond „modernizat” pentru politica externă ar fi „mai aliniat la interesele noastre strategice”.

Aceste două fonduri ar putea permite UE să aloce o parte mult mai mare din buget proiectelor de apărare transfrontaliere, care nu au fost o prioritate în bugetele anterioare ale UE.

Prezentarea iniţială a Comisiei are loc înaintea unei propuneri legislative oficiale pentru buget - cunoscut în mod oficial sub numele de Cadrul financiar multianual - care urmează să fie prezentată în această vară. Toate cele 27 de ţări trebuie să ajungă la un acord cu privire la aceasta, un proces care a durat peste doi ani de negocieri pentru ultimul CFM, scrie Financial Times.

Comisia susține că mecanismele de distribuție existente sunt prea birocratice și lente în aprobarea proiectelor. În timp ce UE se află în prezent la jumătatea ciclului său bugetar de șapte ani, doar 6,4% din fondurile regionale au fost cheltuite până în prezent.

Negocierea pachetelor de cheltuieli cu guvernele statelor membre ar simplifica procesul și ar permite comisiei să monitorizeze modul în care proiectele au îndeplinit obiectivele generale ale reformei. Dar acest lucru ar putea lăsa autoritățile locale și regionale cu mai puțin de spus în privința utilizării fondurilor.

Un purtător de cuvânt al comisiei a refuzat să comenteze propunerile, care urmează să fie dezvăluite miercuri.

Siegfried Mureșan, deputat conservator al parlamentului european responsabil de negocierile bugetare, a declarat: „Ne dorim un buget mai bine aliniat la noile priorități ale Uniunii, care sunt competitivitatea și apărarea UE”.