Ministerul Sănătății va acoperi costurile tratamentului Laviniei Vlad, pacienta cu arsuri grave transferată în Belgia

Ministerul Sănătății va prelua costurile pentru tratamentul Laviniei Vlad, femeia cu arsuri pe 70% din suprafața corpului, internată 53 de zile la Spitalul Floreasca și transferată ulterior, în stare critică, la o unitate medicală din Belgia. Anunțul a fost făcut de sora pacientei, Alina Alexandru, care a publicat o postare pe Facebook.

„Cu câteva ore în urmă am fost informate ca Ministerul Sănătăţii - România se alătură nouă în lupta pentru viaţa şi viitorul Laviniei. Ministerul o va sprijini pe Lavinia şi va prelua costurile aferente tratamentului ei. Vă vom ţine la curent cu tot ce urmează”, a scris sora pacientei.

În mesajul său, Alina Alexandru a mulțumit ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, pentru implicare și pentru verificările efectuate la Spitalul Floreasca.

„Vrem să mulţumim domnului ministru Alexandru Rogobete pentru că a ascultat povestea noastră, pentru încrederea pe care ne-a acordat-o. Pentru că a verificat situaţia de la spitalul Floreasca şi nu s-a lăsat intimidat, deşi ştim că unele adevăruri nu sunt uşor de scos la iveală. Pentru că a dispus măsurile necesare pentru restaurarea legislaţiei mutilate. Şi pentru că nu şi-a uitat promisiunea de a căuta soluţii şi a demarat procedurile legale în vederea preluării cheltuielilor aferente tratamentului Laviniei.

Domnule ministru, vă suntem recunoscătoare pentru toate demersurile făcute, dar, mai ales, pentru empatie. Şi pentru că acum avem speranţa că există un început de schimbare, atât de necesar, pentru toţi pacienţii români”, a scris Alina Alexandru pe Facebook.

Sora pacientei a relatat că medicii belgieni vorbesc deja despre un „miracol” în ceea ce privește evoluția stării de sănătate a Laviniei.

„În ultimele zile am auzit des personalul medical al spitalului belgian folosind cuvântul miracol, atunci când descriu situaţia medicală a Laviniei. Speranţa noastră, la care nu am renunţat vreodată, a devenit acum mai mare şi mai puternică decât frica. Sunteţi mii, mii de oameni care ne-aţi sprijinit cu donaţii, distribuiri, gânduri bune, rugăciuni. Vă mulţumim pentru dragoste – aşa o simţim, dragoste trimisă nouă de acasă!”, a adăugat ea.

Familia pacientei a anunțat că vineri Lavinia va fi supusă unei noi intervenții medicale: „Azi Lavinia a plâns şi a râs în acelaşi timp. Azi am plâns amândouă şi de bucurie. Azi doare mai puţin. Pentru toate acestea, vă mulţumim! Mâine urmează o nouă intervenţie. Mulţumim, mulţumim tuturor!”, a transmis sora ei.