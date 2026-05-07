Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a afirmat, joi, 7 mai, că România nu are motive de îngrijorare legate de hantavirus în acest moment.

Ministrul interimar al Sănătății a precizat că a primit informații de la specialiștii Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), cu privire la situația hantavirusului.

„Din ceea ce mi-au comunicat cei de la Naționala de Sănătate Publică și ați văzut un comunicat de presă al lor, nu există motive de îngrijorare în România. S-au dat elementele care sunt de specialitate pe care le-ați primit și dumneavoastră”, a afirmat ministrul într-o conferință de presă.

Declarația vine în contextul în care trei persoane au murit în urma unui posibil focar de hantavirus izbucnit la bordul unei nave de croazieră care naviga în Oceanul Atlantic, potrivit informațiilor transmise de Organizația Mondială a Sănătății.

Ulterior, OMS a raportat şapte cazuri identificate, „două cazuri de hantavirus confirmate în laborator şi cinci cazuri suspecte, între care trei sunt decese, iar un pacient este în stare critică (aflat în prezent la terapie intensivă în Johannesburg, Africa de Sud, n.r.), plus încă trei persoane” care se află la bord.

Potrivit specialiștilor, infecția cu hantavirus poate provoca trei tipuri principale de boală, în funcție de tulpina de hantavirus.

„Boala cu hantavirus poate avea diverse simptome, de la asimptomatice până la severă. Complicațiile variază în funcție de tulpina de hantavirus, unele tulpini fiind mai mortale decât altele. Ocupații precum lucrătorii silvicoli și fermierii prezintă un risc crescut de expunere”, avertizează cercetătorii Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC).