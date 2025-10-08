Ilie Bolojan, despre deciziile luate miercuri de CCR. „Avem nevoie de un stat corect”

Primul ministru Ilie Bolojan spune că deciziile Curţii Constituţionale luate miercuri permit Guvernului să pună în aplicare încă două reforme importante: cea a companiilor de stat şi reforma sistemului de sănătate.

”Deciziile de astăzi ale Curţii Constituţionale ne permit să punem în aplicare încă două reforme importante: cea a companiilor de stat şi reforma sistemului de sănătate, pentru care Guvernul României şi-a angajat răspunderea prin Pachetul 2 de reforme. Aceste două decizii se adaugă celei de luna trecută a CCR privind legea autorităţilor autofinanţate, astfel încât trei dintre cele cinci acte normative din Pachetul 2 au trecut deja testul de constituţionalitate”, potrivit unui comunicat al Guvernului postat pe Facebook.

”Cele trei legi menţionate ne permit să reducem posturi inutile, să plafonăm indemnizaţii şi să stabilim indicatori de performanţă în companiile de stat, să tăiem salariile excesive şi sinecurile din autorităţile publice autofinanţate şi să aducem eficienţă sporită în sănătatea publică”, mai spune Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a mai spus că este nevoie de un stat corect, care nu-şi bate joc de banul public şi oferă servicii decente în schimbul impozitelor pe care le încasează.

”Nu e uşor să schimbi tipare greşite formate de-a lungul anilor, dar în fiecare zi facem eforturi pentru a îndrepta lucrurile”, mai declară premierul.

Pe de altă parte, CCR a amânat pentru 21 octombrie discutarea sesizării înaintate de Instanţa Supremă privind modificările care vizează pensiile magistraților.