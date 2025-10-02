search
Joi, 2 Octombrie 2025
Adevărul
Medici sancționați în Europa tratează pacienți în România: cazul doctorului radiat pentru abuz sexual care profesează la Cluj

Zeci de medici care au fost sancționați în alte state europene pentru abuz, incompetență sau rasism continuă să profeseze în România, fără ca pacienții să fie informați și fără ca autoritățile să intervină eficient.

Medici în spitale FOTO: Shuterstock
Medici în spitale FOTO: Shuterstock

E doar unul din peste 100 confirmate, pe care Public Record le-a descoperit alături de OCCRP și jurnaliști din 46 de țări într-o investigație internațională care scoate la lumină un sistem european defect, care permite doctorilor sancționați să se relocheze și să practice medicina în continuare.   

Doctorul Iuliu Iosif Marian Stan, ortoped și traumatolog, radiat din registrul medicilor din Marea Britanie în martie 2024 pentru abuz sexual repetat asupra pacienților săi, continuă să practice la Spitalul de Urgență din Cluj-Napoca.

Tribunalul britanic a arătat că Stan a supus pacienții la proceduri invazive și inutile „pentru propria satisfacție sexuală, administrând analgezice sau laxative pe cale rectală de 277 de ori între 2015 și 2020, inclusiv asupra unui copil și a unei femei”.

„Nu voiam să mă gândesc la asta” – Trauma unui pacient după proceduri neautorizate.

Un exemplu concret este pacientul John, care în 2019 ajunsese la spitalul Royal Cornwall cu un deget sfâșiat și umărul dislocat, după ce fusese atacat seara în oraș. 

Dr. Stan, medic specializat pe ortopedie și traumatologie, lucra la Spitalul Royal Cornwall din sud-vestul Angliei. I-a spus lui John că trebuie să-i administreze un supozitor pe cale rectală pentru a-i calma durerea.

„L-am întrebat dacă nu există altă modalitate. Știi, dacă nu există alt tip de medicament pe care îl pot lua? Și el a spus: Nu, trebuie să procedez așa”, a spus John, care a preferat să-și păstreze anonimatul. 

După externare, pacientul a povestit experiența unui prieten și a încercat să uite ce s-a întâmplat. „Nu voiam să mă gândesc la asta. Îmi era rușine. Ca și cum eu aș fi făcut ceva greșit”, și-a amintit el. 

Un tribunal medical britanic a descoperit că Iuliu Stan a agresat sistematic bărbați și copii care i-au fost pacienți între 2015 și 2020.

Medicul continuă să profeseze la Cluj: „Tot ce am făcut, am făcut în interesul pacienților”

Anul trecut, o instanță medicală din Anglia a decis că Stan nu mai are voie să practice medicina pentru că „supusese pacienții la proceduri inutile, invazive și intime pentru propria satisfacție sexuală”.  Administrase analgezice sau laxative pe cale rectală de 277 de ori timp de cinci ani pacienților bărbați, și o dată unei femei.

Citește și: VIDEO Medic român care lucrează într-o secţie ATI din Anglia: „Când un pacient îşi revine din Covid-19 e o celebrare a vieţii“

Doctorul Iuliu Iosif Marian Stan este acum medic în România. Lucrează la Spitalul de Urgență din Cluj-Napoca.

„Tot ce am făcut, consider că am făcut în interesul pacienților, cât m-am priceput mai bine”, a declarat Iuliu Stan la telefon, pentru publicația citată. A negat că a abuzat sexual pacienții și a spus că nu a fost reclamat de pacienți, ci din contră, a fost felicitat. 

Cazul lui Stan nu este izolat

Este doar unul dintre peste 100 confirmate, identificate de Public Record și OCCRP, care evidențiază modul în care deficiențele sistemice permit medicilor sancționați să lucreze în continuare.

Potrivit publicațiilor citate, printre aceste cazuri se numără Ragheb Nouman, ortoped radiat în Marea Britanie pentru activitate clinică „inacceptabilă” și comentarii rasiste, care practică acum într-o clinică privată din Timișoara; Ionuț Poeană, nefrolog căruia Suedia i-a revocat licența pentru lipsa competențelor și care lucrează la Spitalul de Urgență din Călărași; sau Abdool Majid Vahdani, obstetrician-ginecolog și urolog, declarat inapt să practice medicina în UK, care a lucrat în România fără ca autoritățile să fie informate despre activitatea sa în străinătate.

Țările din Uniunea Europeană și Spațiul Economic European pot folosi sistemul IMI (Internal Market Information) pentru a alerta alte state despre medici sancționați, însă mecanismul este utilizat sporadic. Între 2016 și 2025, Malta, Estonia, Grecia și Liechtenstein au transmis câte o singură notificare, iar alte state doar zece.

România a emis 96 de alerte, dintre care doar zece pentru motive legate de practică profesională. Comisia Europeană a confirmat că monitorizează situația și poate declanșa proceduri de infringement dacă statele nu respectă obligațiile.

„Este șocant și profund tulburător”-Avocați cer măsuri urgente

Avocații victimelor trag, de asemenea, un semnal de alarmă.

Tom Fletcher, specialist în cazuri de abuz, explică: „Dacă un medic a fost radiat într-o jurisdicție pentru abuz sexual, nu ar trebui să poată lucra ca medic în altă țară. Trebuie să existe un standard minim de îngrijire care să împiedice medicii să facă rău pacienților.

Gary Walker, avocat al altor victime, adaugă: „Este șocant și profund tulburător ca persoanele afectate să afle că Stan tratează pacienți în România. Trebuie să existe o revizuire urgentă a sistemelor internaționale de comunicare între autoritățile medicale.”

Investigația OCCRP scoate în evidență că deficiențele sistemului european permit medicilor sancționați să își continue activitatea în alte state, transformând pacienții în victime potențiale ale unui sistem care nu funcționează.

Sănătate

