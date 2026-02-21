Video Rogobete, despre medicul care opera la privat în timpul programului de la stat: „Este un fenomen. Mâine, Corpul de control va fi la Spitalul Elias”

Ministrul Sănătății a vorbit sâmbătă despre „fenomenul” al medicilor care, în timpul programului la stat muncesc, de fapt, în privat. Alexandru Rogobete a anunțat că duminică, 22 februarie, Corpul de control al ministrului Sănătății va fi la Spitalul Elias.

Afirmațiile vin la o zi după ce ministrul a semnalat cazul unui medic angajat atât în sistemul public, cât și în cel privat, care a desfășurat o activitate chirurgicală la o unitate privată în timpul programului de lucru de la stat.

„Nu domnul doctor este subiectul, ci fenomenul în sine”

Sâmbătă seară, Alexandru Rogobete a revenit asupra subiectului, într-o intervenție la Digi24

„De aproape șapte luni de zile tot spun public, încerc să pun o oarecare presiune pe sistem pentru a se reduce acest fenomen. Este evident că nu funcționează doar cu vorba bună și acesta este motivul pentru care voi declanșa un control național destul de extins prin care vrem să verificăm toate aceste activități și dacă se dublează activitatea în timpul programului de zi, atât la public cât și la privat, pentru aceeași persoană. Nu domnul doctor este subiectul, ci fenomenul în sine, faptul că, așa cum am spus, eu nu-mi doresc ca medicul să aleagă între public și privat, ori public ori privat. Am spus întotdeauna că medicina este o meserie cu anumite particularități și că medicul, după programul de lucru în sistemul public, își poate desfășura activitatea.”

Ministrul a explicat de ce fenomenul nu este unul peste care se poate trece cu vederea, precizând că astfel de situații n-au „nicio legătură cu buna credință”

„Fenomenul este important și vă spun de ce: pentru că dacă un medic în timpul programului de la stat, pentru care este plătit, nu oferă de fapt servicii medicale în spitalul public, acel spital nu încasează de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Și de aici apar acele probleme veșnice pe care le cunoaștem, și anume că nu se realizează contractul cu Casa. Spitalul semnează un contract cu Casa Națională într-un plafon care nu se realizează. De ce nu se realizează? Pentru că nu se oferă servicii. Neoferindu-se servicii, automat apare un minus în bugetul spitalului pe care trebuie să-l acoperim din bugetul de stat. Și de aici importanța acestui subiect, și anume respectarea programului de lucru. Faptul că a operat la ora 12:00 al doilea caz deja în spitalul privat arată că el era acolo de la 8:40, lucru care mi-a fost confirmat de către spitalul privat”, a explicat oficialul.

„Poți să pleci în concediu doar dacă conducerea unității sanitare îți aprobă concediul”

Alexandru Rogobete a precizat că medicul nu avea, de fapt, concediul aprobat, pentru a se prevala de această scuză, invocată anterior.

„Da, vedeți, asta e practica de fapt. Ei sunt acoperiți de aceste hârtii, dar care nu au valoare pentru că legislația spune foarte clar: poți să pleci în concediu doar dacă conducerea unității sanitare îți aprobă concediul. Ori acel concediu era undeva în birou, nu era depus la serviciul de resurse umane, deci nu avea cum să fie aprobat. Mă rog, este o practică pe care o cunoaștem.

Întrebat dacă sunt mulți medici în această situațire, ministrul a răspuns:

„Este greu să vă dau o cifră. Este un fenomen. Nu vreau să generalizez, evident că sunt oameni onești în sistemul de sănătate care, din păcate, sunt afectați, a căror imagine este afectată de fapt de astfel de comportamente care n-au legătură cu buna-credință. Dar da, există un fenomen și încercăm și-mi doresc acum să întărim legislația cât se poate de mult”

Alexandru Rogobete a precizat că duminică va avea loc un prim control.

​„Mâine va fi corpul de control la Spitalul Elias, de unde vom avea un raport complet”, a spus ministrul.

Cazul a intrat în atenția ministrului Sănătății după publicarea unui videoclip pe pagina unei unități sanitare private, în care un medic angajat și la un spital public explica faptul că, la ora 12:00, într-o zi de joi, se pregătea pentru a doua intervenție chirurgicală. Explicația a fost că era în timpul concediului.

Ministerul Sănătății a solicitat însă conducerii spitalului public situația concediilor pentru luna februarie, iar răspunsul a infirmat argumentele medicului.

În paralel, unitatea sanitară privată ar fi confirmat că medicul a efectuat două intervenții chirurgicale în aceeași zi, la 08:40 și la 12:45, ceea ce, potrivit ministrului, confirmă prezența acestuia în sala de operație în timpul programului de la stat.