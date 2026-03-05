search
Joi, 5 Martie 2026
Lista medicamentelor compensate, actualizată major: 33 de tratamente noi, aprobate de Guvern. Rogobete: „Încrederea poate mișca lucrurile”

Guvernul a aprobat o nouă actualizare a listei de medicamente gratuite și compensate, la propunerea Ministerului Sănătății. Potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, 33 de medicamente noi vor fi incluse pe listă, iar pentru alte 19 tratamente vor fi extinse indicațiile terapeutice, astfel încât să poată fi folosite pentru mai multe afecțiuni.

Ministerului Sănătății a propus actualizarea listei de medicamente gratuite FOTO: Facebook
Ministerului Sănătății a propus actualizarea listei de medicamente gratuite FOTO: Facebook

Ministrul spune că este una dintre cele mai mari actualizări ale listei din ultimii ani, iar în ultimele șapte luni au fost introduse peste 90 de medicamente și indicații terapeutice noi în sistemul de compensare.

La propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul a aprobat astăzi o nouă actualizare a listei de medicamente gratuite și compensate. 33 de medicamente noi intră pe lista de gratuite și compensate. Pentru alte 19 medicamente extindem indicațiile terapeutice. Este una dintre cele mai ample actualizări ale listei din ultimii ani”,transmis Alexandru Rogobete.

Tratamente moderne pentru pacienți

Potrivit ministrului, decizia înseamnă acces mai rapid la terapii moderne pentru pacienți, unele dintre ele fiind extrem de costisitoare.

„Ce înseamnă asta concret? Înseamnă terapii moderne care ajung mai repede la pacienți. Pentru unele dintre aceste tratamente, oamenii ajungeau să plătească zeci de mii de euro din propriul buzunar pentru a avea o șansă la tratament. Astăzi, aceste medicamente sunt gratuite sau compensate și devin accesibile în sistemul public de sănătate pentru cei care au nevoie de ele”, a explicat ministrul.

Printre noutăți se numără introducerea în sistem a primului medicament radiofarmaceutic, Lutetium Vipivotide Tetraxetan, utilizat în tratamentul cancerului de prostată. De asemenea, alte 14 medicamente noi vor fi incluse în Programul Național de Oncologie.

Acestea sunt destinate tratării mai multor tipuri de cancer, inclusiv melanom, carcinom hepatocelular, colangiocarcinom, mielom multiplu, macroglobulinemie Waldenström, limfoame, cancer pulmonar fără celule mici, cancer mamar sau tumori gastro-intestinale stromale.

Acces la tratamente pentru boli rare

Actualizarea listei vizează și pacienții care suferă de boli grave sau rare. Printre afecțiunile pentru care vor exista noi opțiuni de tratament se numără arterita cu celule gigante, hemoglobinuria paroxistică nocturnă, amiloidoza ereditară cu transtiretină, miastenia gravis, tulburările din spectrul neuromielitei optice, deficitul de lipază acidă lizozomală sau boala Fabry.

În același timp, pentru 19 medicamente deja compensate vor fi extinse indicațiile terapeutice. Acest lucru înseamnă că ele vor putea fi folosite și pentru alte afecțiuni, printre care trombocitopenia severă la pacienții cu boală hepatică cronică, sindromul Lennox-Gastaut, boala Niemann-Pick tip C, boala Still, artrita idiopatică juvenilă sistemică, alkaptonuria, nefropatia cu IgA sau colita ulcerativă moderată și severă.

Lista include și tratamente pentru artrită psoriazică, febră mediteraneană familială, anumite tipuri de cancer pulmonar, gliom la copii și adolescenți sau cancer tiroidian diferențiat avansat.

„Fiecare medicament înseamnă o șansă în plus”

Ministrul Sănătății a subliniat că pentru mulți pacienți lupta cu boala este una zilnică și dificilă, iar rolul sistemului de sănătate este să ofere sprijin real.

„Știu că pentru mulți dintre dumneavoastră lupta cu boala este, în fiecare zi, o încercare grea. Rolul nostru este să facem ca sistemul de sănătate să fie un sprijin real în această luptă. Fiecare medicament introdus pe această listă înseamnă o șansă în plus la tratament, la timp câștigat și la speranță pentru pacienți și familiile lor”, a transmis Rogobete.

Acesta a recunoscut că sistemul de sănătate are încă probleme, dar spune că schimbările continuă.

„Nu spun că sistemul este perfect. Știu că mai sunt multe de făcut. Dar schimbarea este în curs și vom continua să lucrăm pentru ca accesul la tratament să fie mai rapid, mai echitabil și mai aproape de nevoile reale ale oamenilor”, a adăugat ministrul.

La final, Alexandru Rogobete a mulțumit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, dar și echipelor din Ministerul Sănătății, ANM și CNAS pentru sprijinul acordat în realizarea acestei actualizări. „Încrederea poate mișca lucrurile. Trebuie doar să vrei”, a mai spus acesta.

