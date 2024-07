Legătura dintre Codul roșu de caniculă și numărul tot mai mare de îmbolnăviri cu COVID

În ultima perioadă, numărul îmbolnăvirilor cu COVID-19 a început să crească alarmat, iar cei mai mulți dintre pacienți sunt copii, atenționează medicul pediatru Mihai Craiu. Printre motive, explică specialiștii, s-ar număra valul de caniculă care lovește în aceste zile România. Care sunt simptomele noii forme COVID.

Medicul pediatru Mihai Craiu a transmis că 26% dintre testele efectuate luni,15 iulie, la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului din București au fost pozitive la Covid-19. Asta, în contextul în care în rezervele secției de izolare nu mai este loc să arunci un ac: toate paturile sunt ocupate cu bolnavi.

„Febră mare, tuse și secreții nazale, apetit redus, grețuri și vărsături, diaree - așa arată acum forma clinică a noilor mutații ale variantei Omicron. Aveți grijă de voi, spălați mâinile, stați la distanță de cei care par răciți și folosiți mască în locuri aglomerate”, a transmis medicul părinților.

Motivul creșterii numărului de cazuri de îmbolnăvire cu Covid-19, boală de care parcă nu mai scăpăm, este pus pe seama caniculei, a explicat pentru „Adevărul” specialistul Octavian Jurma. „Asistăm la un paradox, căci în sezonul rece ne confruntăm, de obicei, cu o creștere a numărului de îmbolnăviri. Este atipic ce se întâmplă acum dar este, într-un fel, și explicabil”, ne-a precizat acesta.

România se situează în momentul de față printre cele mai vulnerabile țări în fața virusului SARS-CoV-2. Pentru că, spune biostatisticianul Jurma, după anul 2022 vaccinarea a scăzut în rândul populației sub 1%. „Oamenii nu mai poartă mască, nu se mai feresc, de vaccinat nu se mai vaccinează nimeni. Însă, ce trebuie să știm este faptul că pandemia nu a trecut. Îmbolnăviri există în continuare pe tot globul, însă numărul acestora este mai mic. Cine crede că virusul a dispărut se află într-o gravă eroare. Nu a dispărut, în schimb suportă mutații unele după altele”.

Canicula reactivează SARS-CoV-2. Explicația simplă a unui paradox

Cei mai mulți dintre noi știm că virusul gripal se activează, cu precădere, în sezonul rece. Vara numărul de cazuri tinde să scadă. „În general, ne-am confruntat cu trei valuri de Covid pe an: unul primăvara, unul foarte ușor vara și cel mai dificil de gestionat, cel din toamnă. Iată însă din vara anului trecut acest pattern s-a modificat”, explică Octavian Jurma. „Cel mai mare val al anului trecut s-a înregistrat, culmea, tot în perioada verii. Valul din iarnă a fost însă mult mai blând, am putea spune chiar cel mai blând val de până acum”.

Explicația? Covid-19 s-a reactivat puternic în perioada verii din cauza căldurii excesive înregistrate pe teritoriul țării noastre și care ne-a făcut să ne adăpostim în spații închise, răcoroase și neaerisite natural. „Codul roșu din această perioadă i-a făcut pe oameni să se adăpostească în spații închise și răcoroase, unde temperatura este reglată de aparatele de aer condiționat. Nu există, practic, o aerisire naturală a încăperilor. Apoi, aceste aparate nu au filtrele nici curate, nici înlocuite cu unele noi. Aerul din încăperi ar trebui filtrat în așa fel încât să se curețe de viruși. Imaginați-vă la ce risc ne expunem când călătorim cu metroul, când mergem la birou, când ne lăsăm copiii la școală, grădiniță, after school. Căldura de afară nu ne permite aerisirea încăperilor. Stăm cu toții la grămadă, respirăm același aer viciat și face schimb de viruși”.

În primăvară sau în zilele de vară cu temperaturi normale, când oamenii au socializat foarte mult în aer liber la terase, prin parcuri, în zone deschise, răspândirea virusului a fost ținută sub control. „Nu am avut probleme. Chiar și iarna am fost în regulă. Dar valul acesta este clar produs de valul de căldură care ne-a închis în case. Și vara trecută am avut aceeași problemă, am avut o situație asemănătoare. În august s-au văzut creșteri mai mari”.

Octavian Jurma este de părere că numărul de infectări cu Covid va crește în următoarea perioadă. „Anul acesta tot în august vom avea vârful”.

Copiii, printre cei mai afectați

Cele mai vulnerabile persoane sunt în acest sezon copiii, atrag atenția medicii. „Și pe bună dreptate. Și să vă spun și motivele. Unu: legislația românească nu permite vaccinarea minorilor cu vârsta sub 5 ani. Acești copii reprezintă populația naivă imun. Asta înseamnă că organismul lor nu s-a întâlnit niciodată cu virusul SARS CoV 2. Prin urmare, au zero imunitate. Doi: din cauza caniculei acești copii sunt ținuți mai mult în casă, în sălile de curs de la creșă, grădiniță, after-school etc. Fără imunizare și expuși virusului care circulă în spațiile închise ei sunt victime fără doar și poate. Trei: copiii se infectează de foarte multe ori după ce intră în contact cu membrii familiei, adulți nevaccinați”, explică situația Octavian Jurma.

Acesta cere autorităților să introducă vaccinarea și în rândul copiilor mai mici de cinci ani tocmai pentru a le proteja viața. „Este inimaginabil ce se întâmplă. Nu știu dacă mai există vreo țară în Uniunea Europeană care să nu fi aprobat vaccinarea celor mici, sub acest prag de vârstă. În România, în schimb, copiii aceștia sunt complet descoperiți”.

„Dacă ne lovește vreo tulpină precum Delta, murim pe capete”

Vaccinul nu te ferește de boală, însă reduce numărul de persoane internate în stare gravă și numărul de decese. „De exemplu, dacă nu suntem vaccinați, la 1.000 de infectări avem 100 de oameni în spital. Dacă suntem toți vaccinați, la 1.000 de infectări avem 10 oameni în spital. Lumea zice că 10 sau 100 pe pacienți cu Covid ar fi puțini. Dar din punctul de vedere al sănătății publice sunt mulți”,continuă specialistul.

Și mai avem o problemă semnalată de Octavian Jurma: „În România nu prea mai avem vaccinuri. Să vrei să te imunizezi și nu prea mai poți. Motivul? Nu am respectat contractul cu Pfiser. Am refuzat să plătim o tranșă din serurile pe care tot noi le-am comandat. Prin urmare, în timp ce țările europene și-au reînnoit contractele și s-au aprovizionat cu vaccinuri noi, care să le ajungă pentru următorii patru ani, România nu mai primește nimic. Dacă ne lovește vreo tulpină precum Delta, murim pe capete”, atenționează specialistul. „În țările occidentale, situația se monitorizează în permanență. Autoritățile de la noi se comportă de parcă virusul nici nu mai există. Dar există, iar în prezent avem de-a face chiar cu două tulpini: FLiRT și LB 1. Aceasta din urmă ar trebui să ne îngrijoreze căci este mai agresivă, În Marea Britanie s-a recomandat populației purtarea măștii”.

1200 de cazuri noi de COVID-19 în ultima săptămână

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a raportat marți o creștere alarmantă a cazurilor de COVID-19 în România, cu 1.256 de noi infecții înregistrate în săptămâna 8-14 iulie, marcând o creștere de 82,3% față de săptămâna precedentă. Conform unui comunicat citat de Agerpres, din totalul cazurilor noi, 419 sunt pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.

În aceeași perioadă, au fost raportate cinci decese cauzate de SARS-CoV-2. Toți pacienții decedați prezentau comorbidități, iar trei dintre aceștia erau vaccinați anti-COVID. Până în prezent, numărul total al deceselor cauzate de COVID-19 în România a ajuns la 68.962, iar numărul total al cazurilor de infectare a atins cifra de 3.534.314.

În ultima săptămână, au fost efectuate 958 de teste RT-PCR și 7.655 de teste rapide antigenice. În total, la nivel național, au fost prelucrate 14.019.494 de teste RT-PCR și 14.851.576 de teste rapide antigenice.

Semnal de alarmă din partea OMS

COVID-19 încă provoacă circa 1.700 de decese pe săptămână la nivel global, a atras atenția Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), făcând apel la grupele de risc să se vaccineze împotriva acestei boli. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a avertizat cu privire la declinul constant al acoperirii vaccinale, informează AFP, citată de Agerpres.

În pofida deceselor, „datele arată că acoperirea vaccinală s-a diminuat în rândurile membrilor personalului sanitar şi a persoanelor de peste 60 de ani, care constitutie două din grupele cu cel mai ridicat risc”, a declarat directorul OMS. „OMS recomandă ca persoanele care aparţin grupelor cele mai expuse riscului să primească un vaccin împotriva COVID-19 în primele 12 luni de la ultima doză”, a amintit acesta.

Peste şapte milioane de decese asociate COVID-19 au fost raportate de OMS, deşi bilanţul real al pandemiei pare mult mai ridicat.

Virusul aflat la originea COVID-19 a fost detectat în Wuhan, China, la finalul anului 2019. OMS face apel către guverne să continue monitorizarea şi secvenţierea virusului şi să garanteze în continuare accesul la teste, tratamente şi vaccinuri accesibile şi fiabile.