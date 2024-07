România ridicolă: „combatem“ canicula printr-o măsură aberantă, punând sănătatea oamenilor în pericol

Liga Profesionistă de Fotbal și deținătorul drepturilor TV au „reușit“ să se facă de râs, demonstrând, totodată, că nu dau doi bani pe sănătatea jucătorilor: au mutat meciurile programate de la ora 18.30 la 19.00!

De fapt, prin comparație cu problemele grave de care ne lovim în viața de zi cu zi, inepția programării meciurilor din Superliga, pe caniculă, la niște ore inumane, e ceva minuscul. Ce-i drept, până la prima tragedie care se va petrece pe un stadion. Abia atunci vor da din colț în colț cei de la LPF și firma EAD, care deține drepturile TV pentru campionatul intern, ca să explice cum a fost posibil să perseverăm în această prostie monumentală!

Deocamdată, loviți de criticile care au curs, după prima etapă în care cinci din opt meciuri au început între orele 17.00 și 19.15, când afară abia puteai respira din cauza căldurii, LPF și EAD au luat o decizie ridicolă. Concret, au mutat meciurile de la 18.30 din etapa a doua la ora 19.00! Și au și anunțat această „soluție“ de noaptea minții printr-un comunicat oficial: „Liga Profesionistă de Fotbal și deținătorul drepturilor TV au modificat orele de disputare ale partidelor contând pentru etapa a doua a Campionatului Național SuperLiga României. La baza acestei decizii comune au stat prognozele meteo, care indică temperaturi ridicate la finalul acestei săptămâni“.

Refuzăm decizia normală, de bun simț

După comunicatul de mai sus, ajungem la concluzia că, în doar 30 de minute, în intervalul 18.30 – 19.00, canicula își va face bagajele și va dispărea. Asta după mintea oamenilor care au redactat textul de mai sus.

În realitate, această prostie monumentală e cauzată de faptul că LPF și EAD refuză decizia normală, de bun simț. Și anume programarea meciurilor de la aceeași oră, 22.00. Iar acest refuz are o singură explicație: dorința televiziunilor de a obține un rating cât mai mare, adunând oamenii în fața micilor ecrane pentru câte un meci, mai întâi, de la ora 19.00, iar apoi de la ora 22.00. Firește, într-o perioadă normală, această dorință e perfect justificată. Acum însă, când toți specialiștii avertizează să petrecem cât mai puțin timp afară, e strigător la cer că noi trimitem echipele pe teren la niște ore când se înregistrează temperaturi de peste 40 de grade Celsius! Iar dacă vom asista la vreo tragedie, pe gazon sau în tribune, ne putem consola cu faptul că totul s-a transmis în direct, cu o audiență maximă pentru posturile TV.

Avertismentul lui Meme

După prima rundă, desfășurată în weekend, au curs criticile la adresa celor care au programat startul Superligii pentru mijlocul lunii iulie. Și, mai mult decât atât, au pus primele partide ale zilei la niște ore la care nici lumea nu s-a înghesuit în tribune din cauza căldurii.

*Mihai Stoica (manager FCSB): Trebuie să fim inteligenți, să nu riscăm viețile oamenilor. Eu nu puteam să respir la meci (n.r. – cu Universitatea Cluj, de la ora 22.00) în Ghencea. Oamenii ăștia (n.r. – jucătorii) trebuie să alerge. Ăsta nu e fotbal. Mai bine începem campionatul mai târziu. Anul trecut, s-a putut juca toată iarna. Mai bine se joacă pe terenuri înghețate decât în saune, ca acum.

*Ciprian Deac (căpitan CFR Cluj): Am slăbit 3 kilograme la meciul cu Dinamo. Am început cu 74 de kg și, la final, am ajuns la 71. E foarte cald, pierzi foarte multă apă.

*Tony da Silva (antrenor Poli Iași): Căldura a fost inumană. Pentru binele spectacolului, sper ca LPF să aibă grijă de jucători. A venit ambulanța pentru un spectator.

*Bogdan Andone (antrenor FC Botoșani): Am jucat pe caniculă, nu cred că vom reuși să ne recuperăm fizic și mental, să ne rehidratăm, să ne refacem.

Programul etapei a doua, după modificările LPF

Vineri

Poli Iași – Botoșani 19.00

Unirea Slobozia – FCSB 22.00

Sâmbătă

Universitatea Craiova – UTA 19.00

Rapid – CFR Cluj 22.00

Duminică

Universitatea Cluj – Hermannstadt 19.00

Dinamo – Petrolul Ploiești 22.00

Luni

Gloria Buzău – Sepsi 19.00

Oțelul Galați – Farul Constanța 22.00