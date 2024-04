Ce ascunde China în Wuhan. Misterele locului de unde a pornit pandemia, dezvăluite de un cunoscut vlogger român VIDEO

Cătălin Stănciulescu, vlogger-ul român devenit celebru pentru în peregrinările sale a făcut interviu cu fratele celebrului baron al drogurilor, Pablo Escobar, a vizitat Wuhan, locul din China de unde a pornit pandemia care a ucis zeci de milioane de oameni.

Cunoscutul vlogger Cătălin Stănciulescu, alias Backpackyourlife, românul care are nu mai puțin de 624.000 de urmăritori pe You Tube, inclusiv din străinătate, a ajuns zilele trecute în Wuhan. E vorba chiar de orașul de unde a pornit, la finele anului 2019, pandemia care a făcut ravagii în întreaga lume și a îndoliat zeci de milioane de familii. De altfel, Cătălin e dependent de adrenalină și a vizitat locuri mult mai periculoase.

În urmă cu câteva luni, el a vizitat locul cunoscut ca „proiecția infernului pe pământ”, Marawi, în Filipine. Aici, în urmă cu doar câțiva ani, teroriștii islamiști au provocat un adevărat iad, când au asediat și cucerit locul. De altfel, zona nu e securizată deplin nici azi, iar românul a fost însoțit de polițiști înarmați pentru a nu fi răpit sau ucis de jihadiști.

Odată ajuns acolo, el s-a cazat într-o cameră la un hotel de 4 stele. Asta l-a costat relativ puțin, 47 de dolari, așa cum chiar el a spus.

„Exact acum am trecut pe lângă Conservatorul din Wuhan și evident că acest loc a devenit foarte cunoscut pe 31 decembrie 2019, când primul caz de coronavirus aici ar fi fost detectat și la fel, a fost primul oraș, primul loc din lume unde s-a băgat treaba asta cu lockdownul. Vorbim de un oraș enorm, cu peste 11 milioane de locuitori”, a povestit el.

Deși este ultrapopulat, Wuhan nu intră nici măcar în top 5 orașe din China.

„Ce e interesant despre Wuhan este că, deși aici locuiesc 11 milioane de oameni, este al nouălea oraș ca mărime din China și cel mai mare din provincia Hubei. Este și orașul care raportat la dimensiune primește cei mai puțini turiști străini. În avionul de astăzi, doar eu cu Valeria eram străini și am vorbit cu însoțitoarele de zbor și au zis că de ce venim în Wuhan, că nu sunt cine știe ce lucruri de făcut, că putem să mergem în alt oraș”, a povestit el

A explicat apoi ce l-a determinat să pună Wuhanul pe harta călătoriilor sale: „Am zis că o să mergem și în alte orașe, dar acum vrem să vedem și noi cum e Wuhanul, că până la urmă COVID-ul l-a pus cumva pe hartă. Vedeți că există și orașul ăsta în China, s-a terminat pandemia, duceți-vă să-l vedeți. Până acum, exceptând ploaia, e interesant. ”

A verificat apoi ceea ce el numește „puterea tehnologiei”. „Acum haideți să verificăm puterea tehnologiei. Ne cumpărăm niște fructe de aici (de la o tarabă improvizată pe stradă unde se vând felii de ananas și de pepene galbens) și evident că plătim cu alipay (e un qr-code).”

Și-a luat până la urmă o felie de pepene galben pe băț, pentru care a plătit utilizând o aplicație, ceea ce l-a entuziasmat. „Da, frate, chinezii trăiesc în alt secol, ești nebun la cap? În alt secol, boss! Ți-ai luat pepene de pe stradă și ai plătit cu aplicația. Sunt în alt secol. Foaie verde mătrăgună, China e o țară bună”, a fost reacția lui.

„Lumea ar înjura chestia aia de acolo”

Partenera sa a atras privirile chinezilor, iar mulți nu au ezitat și au făcut chiar poze cu ea. Acest lucru l-a amuzat pe vlogger-ul român: „Ce văd aici în Wuhan și n-am mai văzut până acum: sunt fetele astea care stau pe stradă și îți atrag cumva atenția să intri în magazinele lor. Strada asta are 1,6 km, adică exact o milă. Uite-l pe ăla, merge pe lângă mine și a făcut o poză. Mai devreme erau doi care au trecut pe lângă noi și tot așa, i-au făcut o poză Valeriei. Evident, nu mie, dar ea, toți sunt cu camerele să o filmeze.”

Românul a mărturisit că la o primă vedere, Wuhanul i s-a părut mai interesant decât Beijing și Shanghai și că Tianjin e orașul său favorit în China.

La un moment dat, el a ajuns chiar în punctul zero al orașului, unde scrie „I love Wuhan”. „Pentru ultimii patru ani sunt convins că lumea ar înjura chestia aia de acolo”, a spus el, arătând spre acel punct.

Și-a amintit apoi de faptul că locuitorii acestui oraș au fost mult timp detestați în întreaga China și nu doar, pentru simplul fapt că de aici a pornit pandemia:

„Voi vă gândiți puțin la săracii oameni de aici din Wuhan prin câtă discriminare au trecut ei? Zicea lumea: de unde ești? Din Wuhan. Băi, voi sunteți din Wuhan, de acolo de unde a venit virusul. Sunt convins că s-a întâmplat treaba asta, sunt convins că oamenii din Wuhan au fost discriminați pentru simplul fapt că sunt din Wuhan.”

Chinezii l-au crezut arab

La un moment dat, românul a fost abordat de un chinez care l-a confundat cu un arab și i-a dat un card pentru un restaurant. Cel mai probabil, barba sa l-a derutat pe localnic.

„Deci ăla m-a văzut și mi-a zis <Habibi>. Pe urmă chinezul vorbea, îmi spunea ceva, dar nu era în mandarină, îmi spunea într-o altă limbă, o limbă arabică, apoi l-a pus pe băiatul ăla să-mi zică și ala mi-a vorbit în engleză, mi-a zis de ceva restaurant. M-au văzut cu barba asta și a zis: e clar, ăsta e de la noi de acolo de prin zonă, e confrate.”

Ulterior, el s-a amuzat copios după ce a văzut un chinez cu mai multe bețișoare. „Uitați ce scrie acolo: <Wuhan has talent>. Aici îți face curățenie la ureche, ești nebun la cap!? Deci îți bagă bățul ăla în ureche și îți scoate ceara. Și ăsta stă afară și cât de interesant face din chestia aia. (în imagine apare un chinez la intrare care zornăie din niște bețișoare ca să le atragă atenția trecătorilor) E interesantă chestia asta în China că mergi și oamenii nu sunt obișnuiți cu turiști, e foarte mișto vibe-ul.”

Wuhan, altfel decât prin prisma pandemiei

Și pentru că pandemia a însemnat suferință, dar se poate vorbi despre asta și la trecut, volggerul a recunoscut că nu e interesat să prezinte Wuhan din această perspectivă.

„Probabil v-ați dat seama că nu mă interesează în acest clip să vorbesc despre Wuhan din prisma COVID-ului, pentru că subiectul este unul extrem de trecut și dezbătut și ar fi cumva ciudat să vorbești la 4 ani după ce s-a terminat nebunia asta s-o mai ții langa, mai ales că eu și restul lumii eram: să se termine, dracu’, toată chestia asta și să revenim la călătorit și la lucruri normale. Deși pentru mine perioada petrecută în pandemie și mai bine zis călătoritul în timpul pandemiei a fost unul chiar ok”, a mărturisit el.

La un moment dat, el s-a pus la o coadă pentru a-și cumpăra ceea ce aparent păreau a fi niște pâinici: „Cât urăsc eu cozile, dar am zis hai să stăm la o coadă din asta penală, pentru prima oară în existența mea pe această planetă, pentru că sunt niște pâinici, nu știu exact ce sunt, dar din moment ce e foarte multă lume care stă aici am zis să stăm și noi, că nu se întâmplă nimic. La coadă, ca niște chinezi adevărați. Evident că plătim cu alipay-ul, sper să și meargă. Uitați-vă câtamai coada ce s-a făcut aici. Cred că am stat mai mult de jumătate de oră. Uite până unde merge coada, până pe trecerea de pietoni.”

Vestigii din antichitate

A doua zi, el a vizitat un turn extrem de vechi, de aproape două milenii, în țara cunoscută și pentru singura construcție care se vede din cosmos, Marele Zid Chinezesc: „Acesta este un turn care există de mai bine de 1800 de ani. E absolut fascinant. Haideți să vedem de unde se cumpără biletele. Vă reamintesc, banii de aici din China sunt yuanii.”

Cătălin a venit și cu un pont. El a explicat și cum se pot ajunge românii în China fără a apela la viză.

„În condițiile în care vă aflați prin Asia și nu vreți să aplicați pentru o viză de China, durează undeva la 7-8 zile asta, deci dacă vă aflați pe aici și vreți să veniți, care sunt regulile: puteți să intrați în China fără viză cu un maximum stay de 144 de ore, adică șase zile. Eu vă recomand să vă calculați undeva la 5 zile, că dacă aveți delay sau dacă vă este anulat zborul să nu aveți probleme, să nu faceți visa over stay, că atunci lucrurile se complică foarte mult”, e sfatul său.

A vorbit apoi și despre două reguli care ar trebui neapărat respectate.

„Sunt două reguli pe care trebuie să le respectați. Să spunem că plecați din Bankok și vreți să vă duceți în Shanghai. Puteți să zburați din Bangkok în Shanghai, dar nu aveți voie să vă întoarceți din Shanghai în Bangkok. Trebuie să luați Bangkok - Shanghai și apoi Shanghai - București să spunem. Și doi la mână, nu aveți voie să călătoriți pe unde vreți. Dacă ajungeți în Shanghai trebuie să rămâneți acolo în provincie, în cele câteva orășele de pe lângă pe care puteți să le vizitați, dar nu aveți voie să părăsiți zona”, a mai afirmat Cătălin Stănciulescu.