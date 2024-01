Cum să ne ferim de infecțiile respiratorii: „Sistemul imunitar nu se poate întări decât într-un singur fel: prin contactul cu microbii“

Suntem în plin sezon de infecții respiratorii, iar copiii tocmai s-au întors la școală din vacanța de iarnă. Medicii se așteaptă ca în următoarele săptămâni să explodeze numărul cazurilor de gripă și fac apel către profesori să identifice elevii bolnavi. În același timp, îi învață pe părinți cum să procedeze pentru a-și proteja micuții de virusurile care circulă în acest moment.

Copiii s-au întors la școală, iar medicii se așteaptă la o explozie a numărului de infecții respiratorii în condițiile în care spitalele sunt deja pline de pacienți bolnavi. De aceea, doctorii le cer profesorilor să nu meargă la cursuri dacă prezintă simptome de răceală, dar și să identifice elevii bolnavi și să îi îndrume pe părinți spre medic.

Ministerul Sănătății recomandă și vaccinarea antigripală a elevilor și a personalului din învățământ. De asemenea, doctorii le recomandă părinților să nu trimită la școală copii care au simptome de răceală, pentru a preveni răspândirea virusurilor.

„Să țină copiii acasă dacă au simptome, să îi învețe să se spele corect pe mâini, să-și sufle mucii în batistă și să-și acopere nasul și gura atunci când tușesc sau strănută“, subliniază managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș“ din București, Cătălin Apostolescu.

În contextul în care mulți părinți aleg să le dea copiilor suplimente alimentare în această perioadă, medicul atrage atenția că „sistemul imunitar nu se poate întări decât într-un singur fel: prin contactul cu microbii“.

El recomandă însă vaccinarea. „Vaccinul antigripal poate fi făcut chiar și acum pentru protecția împotriva gripei, însă după ce primim serul ar trebui să evităm contactul cu oamenii bolnavi pentru trei săptămâni, până dezvoltăm imunitate împotriva acestui virus“, precizează expertul.

La rândul său, dr. Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie, transmite că vaccinarea este protecția specifică pentru gripă și că „perioada pentru vaccinare nu e depășită niciodată“. Însă dacă micuții noștri fac totuși gripă, trebuie izolați imediat la domiciliu, pentru că această boală poate duce la complicații și chiar și la deces.

„Gripa nu este de dus pe picioare. În gripă, debutul este brusc, febra este înaltă, minimum 38° C, 39° C sau chiar peste 40° C, frison, alterarea stării generale, tuse intensă, persistentă, însoțită de strănut. De asemenea, pacientul cu gripă prezintă dureri articulare, musculare, stare de oboseală accentuată. În schimb, într-o viroză, febra nu depășește 38° C și nu durează mai mult de una-două zile, pe când gripa durează o săptămână. Tusea, strănutul, durerile de cap sunt de slabă intensitate într-o viroză, iar durerile musculare sau articulare sunt rar întâlnite“, ne lămurește medicul.

Cum să ne ținem departe de gripă

Epidemiologul Emilian Popovici a explicat pentru „Adevărul“ cum ne putem feri de infecțiile cu transmitere respiratorie.

„Măsurile din pandemie, pe care majoritatea populației le cunoaște foarte bine, sunt valabile și acum, respectiv: evitarea aglomerărilor umane, evitarea contactului cu persoanele care prezintă simptome evidente de infecție respiratorie (stăm la 1,5-2 metri de persoana respectivă), purtăm masca atunci când simțim nevoia de protecție, să fim atenți la protecția mecanică a tusei și strănutului: folosim o batistă clasică sau de hârtie și să ne vaccinăm împotriva gripei“, a detaliat medicul.

Există și o serie de măsuri „nespecifice“ pe care le putem respecta pentru a evita infecțiile respiratorii. Unele sunt legate de alimentație, iar profesorul universitar dr. Emilian Popovici ne recomandă să optăm pentru „o alimentație bogată în minerale și vitamine prin aport de legume și fructe“.

Ar trebui să ne ferim și de expunerea la frig, pentru că „expunem organismul la un stres termic, ce presupune un consum energetic, iar consumul energetic excesiv într-o perioadă de risc crescut de infecție nu este bun“, spune medicul. Mai mult decât atât, epidemiologul ne recomandă să nu facem efort fizic excesiv, fie la sala de forță sau acasă, ci cu măsură, pentru că rezistența organismului față de infecție nu este susținută de efortul fizic foarte mare.

Hidratarea corectă a organismului prin consumul de lichide contribuie la echilibrul organismului, de asemenea.

„Potrivit studiilor, unele suplimente foarte consacrate, cum ar fi ginsengul, susțin imunitatea. Deci, ar ajuta, dar trebuie să fim atenți la calitatea acestui produs“, menționează medicul.

Reguli de igienă pentru sezonul virozelor