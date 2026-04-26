„Fenomenul zorilor”, legătura cu valorile mari ale glicemiei dimineața. Când se întâmplă și cum trebuie intervenit

Situația în care se confruntă dimineața cu valori mare ale glicemiei, deși nu au consumat alimente în seara dinainte, îi pune pe mulți pacienți în alertă. Medicul diabetolog Anca Roman explică ce se întâmplă de fapt și ce este de făcut.

Medicul diabetolog Anca Roman a expus o situație pe care o întâlnește în cabinet. Mulți pacienți îi semnalează că se trezesc dimineața cu valori crescute ale glicemiei, chiar și în cazul în care nu au mâncat, cu o seară înainte, alimente pe seama cărora să pună această situație.

Medicul a explicat, într-o intervenție pe contul său de socializare, că situațiile în care pacienții înregistrează dimineața valori ale glicemiei între 130-150, aparent fără explicație, se explică prin „fenomenul zorilor”.

„Acest fenomen poartă numele de fenomenul zorilor. În mod fiziologic între orele 4.00 și 8.00 dimineața se secretă cortizol, hormoni de creștere, hormoni care vor duce la creșterea valorilor glicemice”, a explicat medicul.

În cazul pacienților care nu suferă de diabet, pancreasul reușește să compenseze creșterea glicemiei printr-o secreție adecvată de insulină. Acest lucru nu se mai întâmplă, însă, la pacienții cu diabet.

„La persoanele cu diabet, fie pancreasul nu are suficientă insulină, fie acțiunea insulinei este dereglată, și atunci pacienții se vor trezi în mod constant cu glicemii ușor crescute dimineața”, a adăugat medicul.

Grijă la masa de seară

Pentru a preveni astfel de situații, ce se poate face este ajustarea cinei, a indicat dr. Roman. Trebuie redus aportul de carbohidrați, iar masa să se bazeze mai mult pe proteine de calitate și pe fibre (adică să nu lipsească legumele).

„Atenție la cinele aparent sănătoase, bogate în fructe, iaurt cu fructe, iaurt cu cereale, care ne vor duce la o creștere a valorilor glicemice. Putem să facem o scurtă plimbare, de 10-15 minute, nu un antrenament viguros, și, evident, trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră diabetolog pentru ajustarea tratamentului”, a mai indicat medicul Anca Roman.